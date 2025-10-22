テオのバットに刻まれた「東京」の文字

日本の“地名”が刻まれたバットにファンの視線が集まった。ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠地ドジャースタジアムで非公開練習を行った。球団は公式SNSでその様子を公開。ファンはその中の1枚、テオスカー・ヘルナンデス外野手の練習シーンに注目した。

24日（同25日）に始まるブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に向けて、ドジャースナインが本拠地で汗を流した。球団はSNSで数多くの写真を公開。山本由伸投手や佐々木朗希投手、ムーキー・ベッツ内野手など主力選手が練習に取り組む様子をファンに届けた。

公開された写真には、リラックスした表情で打撃練習を行うテオの姿も。先端部分に赤色で「東京」と刻まれたバットを持ち練習に取り組んでいた。

“日本愛”に溢れるバットを使うテオを発見したファンは「テオの東京バット！」「使ってる〜」「テオさん東京シリーズのバットかな。なんか日本を大切に思ってくれて嬉しいです」「日本が好きなんだね」などとコメントを寄せていた。

テオはここまでのポストシーズンで打率.268、4本塁打、11打点、OPS.887を記録。ブルージェイズとのWSでも勝負強い打撃に期待がかかる。（Full-Count編集部）