21日に召集された臨時国会、衆議院での総理大臣指名選挙で、自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に選出された。１回目の投票で過半数を獲得し、日本初の女性総理誕生が確実となった。高市氏はニュースキャスターとして情報番組で活躍した後、1993年に無所属で衆議院選挙に出馬して初当選。2012年には女性として初めて自民党の政務調査会長に就任。このほか総務大臣、経済安保担当大臣などを歴任した。

【映像】選出され、笑顔を見せる高市氏（現在の国会の様子）

「自民党の総裁にはなったけど総理にはなれないかもしれない女、と言われている“かわいそうな”高市早苗です」

高市氏がこのような心境を語ったのは14日のこと。4日に小泉進次郎氏を破って自民党総裁となってからの道のりはけっして平坦ではなかった。

10日には公明党が連立を離脱。26年間の協力関係に終止符が打たれた。その後、どの党も衆議院で過半数を大きく割り込む中、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会の3党を中心に野党統一候補を擁立する動きが活性化。国民民主の玉木雄一郎代表に一本化し、“玉木総理誕生”の可能性も見えていた。

そんな中、自民党と維新が“急接近”。15日、維新の吉村洋文代表が「政策協議がまとまれば、首相指名で高市早苗と書くか」との記者の問いに対し「政策協議できちんと合意がまとまれば、そういうことになります」と回答。立憲や国民民主は間隙を突かれた形となった。

16日、自民党と維新は連立に向けた協議を開始。維新は国会議員の定数削減などを自民党と連立を組む条件に位置付け、自民党はこれをのむ形となった。20日午後、自民党の高市氏と維新の吉村代表が党首会談を行い、維新が「閣外協力」する形で連立政権を作ることで合意した。また、維新は21日の総理大臣指名選挙で1回目から高市氏に投票することを決めた。

維新から協力を受けた21日の衆議院での投票では高市氏237票、野田氏149票、玉木氏28票、斉藤氏24票、山本氏9票、田村氏8票となり、決選投票を経ることなく高市氏を選出。参議院において高市氏は野田氏との決選投票を制した。

この後、21日夜までに高市内閣が発足する見通しだ。内閣発足後は少数与党として、野党の声を取り入れながらの政権運営にも注目が集まる。

【連立政権と主な政党（会派）の議席数】

衆議院（過半数233）

自民（196議席）＋維新（35議席）＝231議席

立憲（148議席）

国民（27議席）

公明（24議席）

参議院（過半数125議席）

自民（101議席）＋維新（19議席）＝120議席

立憲（42議席）

国民（25議席）

公明（21議席）

参政（15議席）

（ABEMA NEWS）