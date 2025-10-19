ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢1Æü¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡È13¡É¤ÎÎò»Ë¡¡µÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¤â¶ÃØ³¤ÈÀä»¿¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×
Îò»Ë¤Ç8¹àÌÜ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤Ç5¹àÌÜ
¡¡µÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¤Îµ²±¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤ëÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï10Ã¥»°¿¶¤ÎÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿13¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤Ç¡¢¤½¤Î³èÌö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ½é²ó¤Ë3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢±¦ÍãºÇ¾åÃÊ¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï±¦Íã¾ì³°¤ËÈô¤Ð¤¹Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¡£7²ó¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ë±¿¤Ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó0/3¤Ç100µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®100.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.4¥¥í¡Ë¤Ç10Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬º£¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î³èÌö¤ÏºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡ËÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë´Þ¤á¤Æ¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤Î³èÌö¤¬»Ä¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¶¯Ä´¡£¼Â¤Ë13¹àÌÜ¤Ë¤âµÚ¤ÖµÏ¿¤«¤é¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤ÊµÏ¿¤Ç8¹àÌÜ¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤Î¿ôÃÍ¤Ç5¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡¢¤¤¤«¤ËÅÁÀâÅª¤Ê1Æü¤À¤Ã¤¿¤«¤¬²þ¤á¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¥µ¥éµ¼Ô¤¬¾Ò²ð¤·¤¿13¤ÎµÏ¿
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤¸¤ÆMLB¤Ç½é¤á¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¡Ê½é²ó¡ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç1ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤âÍ£°ì¡×
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¤á¤ÆÅê¼ê¤¬Ê£¿ôËÜÎÝÂÇ¡×
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¡¢º¸±¦¤ÎÂÇ¼Ô¤«¤é5¤Ä¤º¤Ä»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±»î¹ç¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡×
¡Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ç10Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤ÈÊ£¿ôËÜÎÝÂÇ¤òÆ±»þ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç2²óÃ£À®¡×
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é²ó¤ÇÃ¥»°¿¶¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆ±¤¸¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç3Ã¥»°¿¶¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤â»Ë¾å½é¡×
¡Ö»î¹ç³«»ÏÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±°ì»î¹ç¤Ç10Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥Ö¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤À¤±¡Ê¥®¥Ö¥½¥ó¤Ï2²óÃ£À®¡Ë¡×
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å13²óÌÜ¤È¤Ê¤ë1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï2021Ç¯¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼³°Ìî¼ê¡¢2017Ç¯¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤âÃ£À®¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê³°¤ÇÊ£¿ô²óÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤À¤±¡Ê¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤È¥ì¥¸¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¡×
¡Ö¤³¤Î13²ó¤Î¤¦¤Á¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»î¹ç¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï6²ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂçÃ«°Ê³°¤Î5¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì116.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.5¥¥í¡Ë¡¢116.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.1¥¥í¡Ë¡¢113.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.8¥¥í¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤Î·×Â¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2015Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬116¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186.7¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊ£¿ô²óµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ»Ë¾å½é¡×
¡Ö3ËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆµÏ¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È»Ë¾å¡¢Åê¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ç¥È¥Ã¥×1¡¢2¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡£ÂçÃ«¤Ï8°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¡×
¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ´Þ¤á¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç450¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó137.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò8²óµÏ¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È»Ë¾å¡¢¡ÊÂçÃ«°Ê³°¤Ç¡Ë¤³¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÊ£¿ô²óÃ£À®¤·¤¿Á°Îã¤Ê¤·¡×
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï½é²ó¤Ë3Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë°Ê¾å¤Îµå¤Ç·è¤á¤¿¡×
¡Ö»î¹ç¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ¡¢µåÂ®¥È¥Ã¥×11¤òÆÈÀê¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂÇµåÂ®ÅÙ¥È¥Ã¥×3¡¢Èôµ÷Î¥¥È¥Ã¥×3¤âÆÈÀê¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê¤âºÇÂ¿²ó¿ô¤òµÏ¿¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë