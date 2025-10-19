がん進行で立てないはずがバージンロードを歩いた――取材Dが語る“熱血和尚”の奇跡と息づく教え
●車いすで進む予定だったはずが…
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を 集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送している。
19日に放送される第3弾は、家庭に居場所を失った少年少女たちと、彼らを支え続けた“熱血和尚”廣中邦充さんとの交流を追った「おじさん、ありがとう〜ショウとタクマと熱血和尚〜」(2019年放送)。取材した八木里美ディレクター(バンエイト)が、放送から6年経って改めて感じる印象的な場面や、「その後」の取材で再会した寺の“卒業生”たちに感じたことなどを語った――。
バージンロードを歩く廣中邦充さん(左)とミズキ (C)フジテレビ
○様々な問題で親元を離れた子どもたちの“居場所”に
愛知県岡崎市の山あいにある小さな寺は「平成の駆け込み寺」と呼ばれ、非行や虐待、いじめ、薬物依存などで親元を離れた子どもたちの“居場所”となっていた。
非行グループに属していたショウは、バイクの窃盗を繰り返し、13歳にして少年鑑別所に送致される寸前に。兄貴分のタクマもまた「九州の中学生ヤクザ」と異名を取るほどの問題児だった。そんな2人を受け入れたのが、住職の廣中邦充さん。子どもたちに「おじさん」と慕われ、時に叱り、時に抱きしめながら、父親のように寄り添い続けた。
しかし、廣中さんの体はがんに冒され、脳への転移が判明。命と向き合いながら、最後まで子どもたちに手を差し伸べ続けた。この番組は、家庭に居場所を失った少年少女と、彼らを支え続けた住職との12年にわたる記録だ。
○恵まれていたテレビ制作現場のエネルギーが評価された
改めて過去の映像を見て、「月日が流れるのが本当に早いなと思いました。廣中さんのお葬式の時は本当につらくて、泣きながらカメラを回していたのですが、今見ると少し温かい気持ちになってくるのが不思議です。時間が悲しみを癒やしていくという感覚が、自分の中でありました」という八木D。
印象深いシーンとして挙げるのは、ショウを暴行した暴走族の集団に、廣中さんが会って話をつけに行く場面。見ている側も決闘が始まるのではないかと、ハラハラさせられる緊張感がある。相手の少年の1人が金属バットを持って待ち構えていたこともあり、同行した八木Dは「今見ても危なかったと思います。恐怖の感覚を思い出しました」と振り返りながら、「あれを経験したので、ちょっとやそっとのことでは動じなくなりました(笑)」と心が強くなったそうだ。
また、がんが進行し、歩行も会話もままならない状態の廣中さんが、寺の“卒業生”ミズキの結婚式に現れ、バージンロードを一緒に歩いた奇跡的な場面もハイライトの一つ。
「当初は立つのも無理だということで、ミズキが車いすを押して入場する予定だったのですが、廣中さんが“立てる”とおっしゃるので、一度立って挨拶したら車いすで進みましょうという段取りになっていたんです。こちらもそのつもりでカメラを構えていたのですが、廣中さんが急にミズキを引っ張るようにして歩き出したので、ミズキも私たちもびっくりして。ミズキは肩をギュッとつかむ手から、本当に力の限りで歩こうとしているのが伝わってきて、その覚悟に涙があふれてきたと言っていました」
民放連賞テレビ教養部門・最優秀賞、ATP賞・テレビグランプリ、ニューヨークフェスティバル・銀賞など、国の内外で数々の賞を受賞した、『ザ・ノンフィクション』歴代最多受賞作である「熱血和尚」シリーズ。長期取材のこの作品が評価された理由を、「子どもたちの問題だけど親の問題でもあるし、昔の話だけど今に通じる部分がある。それに、暴走族に囲まれるのは危機管理上の問題がありますし、お寺に泊まり込んで長期間取材するというのも働き方改革が進んだ今では難しい。そうした、ある意味で恵まれていたテレビ制作の現場の時代のエネルギーが、今に伝わったのではないかと思います」と解釈した。
●コミュニケーション力が非常に高い“卒業生”たち
「その後」の新撮パートでは今年5月、廣中さんの七回忌で集まった“卒業生”たちが登場。「同窓会みたいな朗らかな雰囲気でした。みんな30代になって本当に立派になって、それぞれの道で頑張っていて、いい大人になっていました」と目を細める。
そんな彼らに共通して感じたのは、“自信を持って生きている”姿。
「みんな口々に“おじさんのおかげで今の自分がある”と言うんです。子どもの頃は、廣中さんに言われて分からなかったことが多くても、大人になって“こういうことだったんだ”とひしひしと感じているようでした。今の若い人はコミュニケーション力が低いと言われることもありますが、あのお寺で集団生活をしていた子たちは、相手の気持ちがよく分かって、コミュニケーション力がものすごく高いので、それが仕事や人間関係に役立っているのだと思います」
現在中学1年生の子どもを育てる八木Dは「当時の親御さんの苦悩が、よく分かるようになりました」と共感が増し、廣中さんが言っていた「すごく愛情深い親でも、子どもに全然伝わってないケースが多いんだよ」という言葉を胸に刻んでいるという。
「自分が愛情を持って接しているつもりでも、子どもには響かなかったり、分からなかったりすることがあるのだと知って、ちゃんと言葉に出して“大好きだよ”と言うようにしています。中学生になったので頻度は減りましたが、ハグをしたりスキンシップを取ることも、廣中さんの教えとして大事にしています」
学校で担任と面談したショウ(右)と廣中さん (C)フジテレビ
○『ザ・ノンフィクション』は制作者にとって「すごく自由」
密着取材にあたって、廣中さんから「ありのままを伝えてほしい」と要望されていた八木D。その覚悟の言葉は、以降のディレクター人生にも影響を及ぼした。
「取材を受けてくれる人たちは、テレビに映ることでいろんなリスクを背負うことになるけど、それでも受けてくれるので、こちらもそれに応えなければいけないという思いを強くしました。時には、“今日は取材に行かなくてもいいかな…”とサボりそうになることもあるのですが、どんな些細な話題でも足を運んでみる。そこで何も起こらないこともあるけど、何かを見つけられたらいい。そうやって手を抜かない気持ちは、廣中さんの取材を通して改めて学んだことだと思います」
30周年を迎えた『ザ・ノンフィクション』で、「熱血和尚」シリーズのほかに、「愛はみえる〜全盲夫婦の“たからもの”〜」「わ・す・れ・な・い 明日に向かって〜運命の少年〜」「私、生きてもいいですか 〜心臓移植を待つ夫婦の1000日〜」「わすれない 僕らが歩んだ震災の10年」「泣かないでアコーディオン 〜シングルマザーの大道芸人〜」、そして「婚活漂流記」シリーズなど、数多くの作品を手がけてきた八木D。他のドキュメンタリー番組と違って、「すごく自由に作らせてもらっています」と、その特色を感じている。
多くのドキュメンタリー番組が、取材対象を決めると、ある程度のゴールを想定し、そこを目指して踏襲するように取材するケースが多い中、『ザ・ノンフィクション』の場合は「“どうなるか分からないけど、とりあえず走ってみよう”というスタートの切り方をするんです」と大きな違いが。
制作者としては、「プレッシャーがすごくあるし、話が全然動かない停滞期もあるので、すごく苦しいし、孤独になります」と本音を漏らすが、「こちらが全く想定していないことが起きたり、“こんな終わり方!?”という結末に立ち会うこともあるので、そこが面白いなと思います」と、醍醐味を語る。
今回の「熱血和尚」シリーズや、女性の心を読み取れずに苦悩しながら婚活に奮闘する男性たちの姿が大きな話題を呼んだ「結婚したい彼と彼女の場合 〜令和の婚活漂流記2024〜」などは、その最たる例。「“まさかこんなことが起きるなんて!”というところに巡り合う率が、『ザ・ノンフィクション』は非常に高いです」と明かしてくれた。
●八木里美1977年生まれ、東京都出身。学習院大学卒業後、青森朝日放送でニュースキャスター・記者・ディレクターとして取材現場に従事し、テレビ朝日『スーパーJチャンネル』を経て、04年にバンエイト入社。フジテレビ報道局で『スーパーニュース』を担当し、11年からは制作部でドキュメンタリー番組などを制作。『ザ・ノンフィクション』では、「愛はみえる〜全盲夫婦の“たからもの”〜」「わ・す・れ・な・い 明日に向かって〜運命の少年〜」「私、生きてもいいですか 〜心臓移植を待つ夫婦の1000日〜」「わすれない 僕らが歩んだ震災の10年」「泣かないでアコーディオン 〜シングルマザーの大道芸人〜」、そして「婚活漂流記」シリーズなどを担当し、12年にわたって取材した「熱血和尚」シリーズでは、「第36回ATP賞」グランプリ、「2020年日本民間放送連盟賞」テレビ教養番組部門・最優秀賞、「第57回ギャラクシー賞」奨励賞、「ニューヨークフェスティバル2020」ドキュメンタリー宗教／哲学部門・銀賞＆国連グローバルコミュニケーション賞・銅賞と、国内外で数々の賞を受賞した。
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を 集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送している。
19日に放送される第3弾は、家庭に居場所を失った少年少女たちと、彼らを支え続けた“熱血和尚”廣中邦充さんとの交流を追った「おじさん、ありがとう〜ショウとタクマと熱血和尚〜」(2019年放送)。取材した八木里美ディレクター(バンエイト)が、放送から6年経って改めて感じる印象的な場面や、「その後」の取材で再会した寺の“卒業生”たちに感じたことなどを語った――。
○様々な問題で親元を離れた子どもたちの“居場所”に
愛知県岡崎市の山あいにある小さな寺は「平成の駆け込み寺」と呼ばれ、非行や虐待、いじめ、薬物依存などで親元を離れた子どもたちの“居場所”となっていた。
非行グループに属していたショウは、バイクの窃盗を繰り返し、13歳にして少年鑑別所に送致される寸前に。兄貴分のタクマもまた「九州の中学生ヤクザ」と異名を取るほどの問題児だった。そんな2人を受け入れたのが、住職の廣中邦充さん。子どもたちに「おじさん」と慕われ、時に叱り、時に抱きしめながら、父親のように寄り添い続けた。
しかし、廣中さんの体はがんに冒され、脳への転移が判明。命と向き合いながら、最後まで子どもたちに手を差し伸べ続けた。この番組は、家庭に居場所を失った少年少女と、彼らを支え続けた住職との12年にわたる記録だ。
○恵まれていたテレビ制作現場のエネルギーが評価された
改めて過去の映像を見て、「月日が流れるのが本当に早いなと思いました。廣中さんのお葬式の時は本当につらくて、泣きながらカメラを回していたのですが、今見ると少し温かい気持ちになってくるのが不思議です。時間が悲しみを癒やしていくという感覚が、自分の中でありました」という八木D。
印象深いシーンとして挙げるのは、ショウを暴行した暴走族の集団に、廣中さんが会って話をつけに行く場面。見ている側も決闘が始まるのではないかと、ハラハラさせられる緊張感がある。相手の少年の1人が金属バットを持って待ち構えていたこともあり、同行した八木Dは「今見ても危なかったと思います。恐怖の感覚を思い出しました」と振り返りながら、「あれを経験したので、ちょっとやそっとのことでは動じなくなりました(笑)」と心が強くなったそうだ。
また、がんが進行し、歩行も会話もままならない状態の廣中さんが、寺の“卒業生”ミズキの結婚式に現れ、バージンロードを一緒に歩いた奇跡的な場面もハイライトの一つ。
「当初は立つのも無理だということで、ミズキが車いすを押して入場する予定だったのですが、廣中さんが“立てる”とおっしゃるので、一度立って挨拶したら車いすで進みましょうという段取りになっていたんです。こちらもそのつもりでカメラを構えていたのですが、廣中さんが急にミズキを引っ張るようにして歩き出したので、ミズキも私たちもびっくりして。ミズキは肩をギュッとつかむ手から、本当に力の限りで歩こうとしているのが伝わってきて、その覚悟に涙があふれてきたと言っていました」
民放連賞テレビ教養部門・最優秀賞、ATP賞・テレビグランプリ、ニューヨークフェスティバル・銀賞など、国の内外で数々の賞を受賞した、『ザ・ノンフィクション』歴代最多受賞作である「熱血和尚」シリーズ。長期取材のこの作品が評価された理由を、「子どもたちの問題だけど親の問題でもあるし、昔の話だけど今に通じる部分がある。それに、暴走族に囲まれるのは危機管理上の問題がありますし、お寺に泊まり込んで長期間取材するというのも働き方改革が進んだ今では難しい。そうした、ある意味で恵まれていたテレビ制作の現場の時代のエネルギーが、今に伝わったのではないかと思います」と解釈した。
●コミュニケーション力が非常に高い“卒業生”たち
「その後」の新撮パートでは今年5月、廣中さんの七回忌で集まった“卒業生”たちが登場。「同窓会みたいな朗らかな雰囲気でした。みんな30代になって本当に立派になって、それぞれの道で頑張っていて、いい大人になっていました」と目を細める。
そんな彼らに共通して感じたのは、“自信を持って生きている”姿。
「みんな口々に“おじさんのおかげで今の自分がある”と言うんです。子どもの頃は、廣中さんに言われて分からなかったことが多くても、大人になって“こういうことだったんだ”とひしひしと感じているようでした。今の若い人はコミュニケーション力が低いと言われることもありますが、あのお寺で集団生活をしていた子たちは、相手の気持ちがよく分かって、コミュニケーション力がものすごく高いので、それが仕事や人間関係に役立っているのだと思います」
現在中学1年生の子どもを育てる八木Dは「当時の親御さんの苦悩が、よく分かるようになりました」と共感が増し、廣中さんが言っていた「すごく愛情深い親でも、子どもに全然伝わってないケースが多いんだよ」という言葉を胸に刻んでいるという。
「自分が愛情を持って接しているつもりでも、子どもには響かなかったり、分からなかったりすることがあるのだと知って、ちゃんと言葉に出して“大好きだよ”と言うようにしています。中学生になったので頻度は減りましたが、ハグをしたりスキンシップを取ることも、廣中さんの教えとして大事にしています」
学校で担任と面談したショウ(右)と廣中さん (C)フジテレビ
○『ザ・ノンフィクション』は制作者にとって「すごく自由」
密着取材にあたって、廣中さんから「ありのままを伝えてほしい」と要望されていた八木D。その覚悟の言葉は、以降のディレクター人生にも影響を及ぼした。
「取材を受けてくれる人たちは、テレビに映ることでいろんなリスクを背負うことになるけど、それでも受けてくれるので、こちらもそれに応えなければいけないという思いを強くしました。時には、“今日は取材に行かなくてもいいかな…”とサボりそうになることもあるのですが、どんな些細な話題でも足を運んでみる。そこで何も起こらないこともあるけど、何かを見つけられたらいい。そうやって手を抜かない気持ちは、廣中さんの取材を通して改めて学んだことだと思います」
30周年を迎えた『ザ・ノンフィクション』で、「熱血和尚」シリーズのほかに、「愛はみえる〜全盲夫婦の“たからもの”〜」「わ・す・れ・な・い 明日に向かって〜運命の少年〜」「私、生きてもいいですか 〜心臓移植を待つ夫婦の1000日〜」「わすれない 僕らが歩んだ震災の10年」「泣かないでアコーディオン 〜シングルマザーの大道芸人〜」、そして「婚活漂流記」シリーズなど、数多くの作品を手がけてきた八木D。他のドキュメンタリー番組と違って、「すごく自由に作らせてもらっています」と、その特色を感じている。
多くのドキュメンタリー番組が、取材対象を決めると、ある程度のゴールを想定し、そこを目指して踏襲するように取材するケースが多い中、『ザ・ノンフィクション』の場合は「“どうなるか分からないけど、とりあえず走ってみよう”というスタートの切り方をするんです」と大きな違いが。
制作者としては、「プレッシャーがすごくあるし、話が全然動かない停滞期もあるので、すごく苦しいし、孤独になります」と本音を漏らすが、「こちらが全く想定していないことが起きたり、“こんな終わり方!?”という結末に立ち会うこともあるので、そこが面白いなと思います」と、醍醐味を語る。
今回の「熱血和尚」シリーズや、女性の心を読み取れずに苦悩しながら婚活に奮闘する男性たちの姿が大きな話題を呼んだ「結婚したい彼と彼女の場合 〜令和の婚活漂流記2024〜」などは、その最たる例。「“まさかこんなことが起きるなんて!”というところに巡り合う率が、『ザ・ノンフィクション』は非常に高いです」と明かしてくれた。
●八木里美1977年生まれ、東京都出身。学習院大学卒業後、青森朝日放送でニュースキャスター・記者・ディレクターとして取材現場に従事し、テレビ朝日『スーパーJチャンネル』を経て、04年にバンエイト入社。フジテレビ報道局で『スーパーニュース』を担当し、11年からは制作部でドキュメンタリー番組などを制作。『ザ・ノンフィクション』では、「愛はみえる〜全盲夫婦の“たからもの”〜」「わ・す・れ・な・い 明日に向かって〜運命の少年〜」「私、生きてもいいですか 〜心臓移植を待つ夫婦の1000日〜」「わすれない 僕らが歩んだ震災の10年」「泣かないでアコーディオン 〜シングルマザーの大道芸人〜」、そして「婚活漂流記」シリーズなどを担当し、12年にわたって取材した「熱血和尚」シリーズでは、「第36回ATP賞」グランプリ、「2020年日本民間放送連盟賞」テレビ教養番組部門・最優秀賞、「第57回ギャラクシー賞」奨励賞、「ニューヨークフェスティバル2020」ドキュメンタリー宗教／哲学部門・銀賞＆国連グローバルコミュニケーション賞・銅賞と、国内外で数々の賞を受賞した。