大谷は1試合3本塁打＆10奪三振無失点

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手」で投打同時出場。投げては7回途中10奪三振2安打無失点、打ってはポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打の大暴れでチームを2年連続のワールドシリーズに導いた。試合後、敗れたブルワーズのパット・マーフィー監督は大谷に脱帽だった。

異次元の活躍だった。初回のマウンドでは先頭に四球を与えたが、続くチューリオから3者連続三振。その裏の第1打席では先頭、左腕キンタナから右翼スタンド上段に飛び込む先頭打者弾。9試合ぶりのポストシーズン3号を放つと、4回2死では1試合2発となる4号ソロを右中間場外へ運んだ。さらに7回1死でもバックスクリーン左へ5号ソロを放った。

投げても6回まで無失点投球。7回は四球、安打で無死一、二塁としたところで降板した。異次元の活躍にファンもスタンディングオベーションで快投を称えた。試合後、マーフィー監督は脱帽。「象徴的であり、もしかしたらポストシーズンでは史上最高の個々の選手のパフォーマンスの一部に我々はなった」と振り返った。

チームはワールドシリーズ進出を逃し4連敗で終戦。それでも「1人の男が、10の三振を奪い、3つ本塁打を打った」。「誰もそれに対して、異議を唱えられないと私は思う」と語った。（Full-Count編集部）