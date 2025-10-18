xDrive60にはよりスポーティな印象のMスポーツパッケージをiXで初採用

BMW iX xDrive60

iXはSAV（スポーツ・アクティビティ・ビークル※）をベースに、コンセプト、デザイン、パワートレイン等、すべてにおいてBMWが次世代を見据えて開発したモデル。サスティナブル（持続可能）であることを目的に、パワートレインには電気モーターを採用し、大型のリチウムイオンバッテリーを搭載。長距離走行を可能とした次世代電気自動車として、初代モデルが2021年に誕生した。

※BMW独自の呼称で一般的にはSUVを指す

誕生直後から高い評価を獲得し、2021-2022日本カー・オブ・ザ・イヤーにおいて10ベスト・カーに選ばれるとともに、最も秀でた内外装デザインを持つクルマであることが認められ「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞している。

このたび発表された一部改良モデルでは、秀でた内外装デザインをさらに洗練させた。エクステエリアデザインは、新しいデザインのバンパーや各所に採用されるブラックパーツによってスポーティなイメージを際立たせた。縦型4灯のデイタイムランニングライトのデザインやBMWアイコニックグローによって、大胆かつエレガントなデザインをよりシャープに洗練させている。

エントリーグレードに位置付けられる「xDrive60（エックスドライブロクマル）」に、よりスポーティな印象を与えるMスポーツパッケージがiXで初めて採用されたのもニュース。

Mスポーツインテリアおよびシートマテリアル、新設計のMマルチファンクションシートは、ヴェガンザと上質なマイクロファイバー素材を用い、サイドサポートの強化によりホールド感を向上。iXの未来的なキャビンデザインに新たなスポーティな要素を加えている。

BMW iX xDrive60

xDrive60はシステム総合で544ps/765Nmを発揮する2モーターの四輪駆動モデルで、0-100km/h加速を4.6秒でこなす。リチウムイオンバッテリーの容量は60.6Ah/111.5kWhで、一充電航続距離は国内BMW車で最長となる723kmをマークする。

一方、ハイパフォーマンスグレードのM70 xDriveは、総合で659ps/1015（ローンチコントロール作動時は1100）Nmを引き出す2モーターによって四輪を駆動。0-100km/h加速を3.8秒で駆け抜ける性能が与えられた。リチウムイオンバッテリーの容量はこちらも60.6Ah/111.5kWhで、一充電航続距離は602kmだ。

専用23インチホイールを装着した5台限定の「M70 xDriveザ・ファースト・エディション」が登場

BMW iX M70 xDrive ザ・ファースト・エディション｜BMW iX M70 xDrive The First Edition

この改良モデル登場を機に、ハイパフォーマンス版となるM70 xDriveをベースに、国内5台限定の「ザ・ファースト・エディション」が設定された。税込車両価格は1998万円。

この限定車には専用の23インチBMWインディビジュアル・エアロダイナミック・ホイール1028I マルチカラー3Dポリッシュの装着に加えて、ボディカラーにBMWインディビジュアル・フローズン・ディープ・グレーをiXに初採用。特別感の高いルックスを実現している。

SPECIFICATIONS

BMW iX xDrive60 Mスポーツ｜BMW iX xDrive60 M Sport

ボディサイズ：全長4965×全幅1965×全高1695mm

ホイールベース：3000mm

最低地上高：200mm

最小回転半径：6.0m

乗車定員：5人

荷室容量：500～1750L

車両重量：2530［2610］kg

モーター最高出力：前190kW（258ps）／後230kW（313ps）［前190kW（258ps）／後360kW（489ps）］

モーター最大トルク：前365Nm（37.2kgf-m）／後400Nm（40.8kgf-m）［前365Nm（37.2kgf-m）／後650Nm（66.3kgf-m）］

システム最高出力：400kW（544ps）［485kW（659ps）］

システム最大トルク：765Nm（78.0kgf-m）［1015Nm（103.5kgf-m）］

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：4.6［3.8］秒

バッテリー容量：111.5kWh

一充電走行距離（WLTPモード）：723［602］km

交流電力量消費率（WLTPモード）：176［209］Wh/km

税込車両価格：1498［1966］万円

※［ ］内はiX M70 xDrive