サウナに持ち込める！12分計機能を備えたサウナー専用腕時計“サ時計”が10月17日に新登場
サウナ室の12分計が自分の腕に。しかも設定温度100度までのサウナで使える、サウナー必見のアイテム「SAN-100H」が2025年10月17日にカシオ計算機から発売される。時間を測ってサウナを楽しみたい、でもサウナ室には腕時計は持っていけない。そんな悩みを解決し、サウナーの新定番アイテムとなること間違いなし！この記事では、そんな“サ時計”「SAN-100H」の特徴や、こだわりを担当者のインタビューを交えて紹介する。
【写真】サ時計が梱包されているパッケージの箱のデザインにも注目
■そもそも12分計とは？
サウナに詳しくない人は、「12分計」という言葉にあまりなじみがないかもしれないが、「12分計」とはその名のとおり「12分を測る時計」であり、サウナ室では時間を測るための道具として、普通の時計ではなく12分計が置かれていることが多い。サウナの心地よさは、温度だけでなく時間の使い方でも決まる。12分計は、その“ととのう瞬間”を逃さないための必需品なのだ。
■サウナ室に腕時計を持っていけない悩みーー
サウナ室に設置されている12分計だが、サウナ室に入るときに確認し忘れてしまったり、メガネをサウナ室に持ち込めなくて、よく見えなかったりなど、不便さを感じたことがあるサウナーもいるだろう。しかし、高温多湿のサウナ室の環境では、基本的に自分の腕時計を持っていくことはできない。そんな悩みを解決するのが、今回発売される新アイテム“サ時計”である。
“サ時計”は設定温度100度までのサウナで使用(※腕に着用した状態で15分以内の使用)することができ、サウナの経過時間をアナログ針で測れる「サウナモード」(12分計)を搭載。通常の時計表示からボタンひとつで簡単に切り替えられ、手軽に計測ができる。100度のサウナでも動作する耐熱設計に加えて、防水設計のケースに湿気の入りにくい樹脂を採用し、時計内部が曇りにくい工夫を施すことで、サウナ室への持ち込みを可能にしたという。
本商品は昨年、市場調査も兼ねて実施されたクラウドファンディングで約2200台が開始9分ほどで完売したという。ユーザーからも大好評で、今回ついに一般販売開始となった。
■サウナーの目を引くかわいいデザインも特徴
カラーは、オレンジのバンドと白の文字板の「SAN-100H-7B」(メーカー希望小売価格：1万6500円)、バンドと文字板がブラックの「SAN-100H-1B」(メーカー希望小売価格：1万6500円)の2展開。さらにバンドは、温浴施設で馴染みのある鍵のカールバンドが採用され、サウナー心をくすぐるデザインとなっている。また、本商品が梱包される専用パッケージにはサウナ、水風呂、外気浴のサウナルーティンがイラストで描かれており、サウナ好きへのプレゼントとしても喜ばれそうだ。
■担当者にインタビュー！
ーー“サ時計”の機能のポイント、目玉となるものを教えてください。
「サウナ・水風呂・休憩の経過時間がひと目でわかる12分計機能」と「100度までのサウナに耐えうる耐熱性・耐湿性」です。外装には湿気が入りにくい樹脂材料を新規採用し、時計内部が曇りにくいよう工夫しています。さらに、裏ぶたのネジが肌に触れにくい構造とすることで、長時間の着用でも不快感を抑えるなど、細部までサウナでの使いやすさを追求しました。
ーー“サ時計”の開発に向けて苦労した点はどこでしたか？
企画発案から一般販売開始までの約4年間にわたり、多くのニーズ調査・技術検証・調整業務があり、苦労した点は数えきれないほどありますが、その中でも「仕様検討」には特に苦労しました。検討の途中では多機能化のアイデアも出ましたが、ユーザーが欲しい製品はどんなものかを考え抜いた結果、最終的には「サウナモード(12分計)と時刻モード(現在時刻)に絞ったシンプルな仕様」にたどり着きました。その過程では、社内外への調査・インタビューを重ねて検討を進め、多くの方々にご協力いただきながら、“サ時計”を実現することができました。
ーー“サ時計”のデザインはどのようにして生まれたのですか？
サウナ好きの同期4人による「TEAMサ」のメンバーであるデザイナーが、実際のサウナ体験に基づいてデザインを考えました。サウナのゆったりした時間の流れをイメージしながら、手に触れたときもリラックスして使用できるよう、丸みのある小ぶりなデザインに仕上げています。また、バンドは、着脱のしやすさに加えてサウナを楽しむスタイルにもこだわり、サウナーを取り巻く要素として温浴施設などでよく見かけるカールバンドを使用しています。
ーーサウナ前後のシャワーや入浴、水風呂なども着けたままでよいのでしょうか？
サウナ前後の入浴やシャワーでも装着したままご使用いただけますので、水風呂や湯船で腕時計を外す必要はありません。ただし、ご家庭での日常的な入浴や温泉での使用は保証対象外となります。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
クラウドファンディングでは約9分で完売となり、一般販売でも予約開始後に各ストアで早々に売り切れとなるなど、予想を上回るご好評をいただき、誠にありがとうございます。一方で、まだ入手が難しい状況が続いており、大変申し訳ございません。より多くの方々へお届けできるよう、今後も継続して生産・販売を進めてまいりますので、各ストアの在庫状況や入荷情報を随時ご確認いただけますと幸いです。ぜひ“サ時計”をお使いいただき、より快適で、より自由な、自分だけのサウナ時間を体験していただければうれしく思います。
かわいらしいデザインと確かな機能性で、“サ時計”はサウナーの必須アイテムとなる可能性あり！サウナ好きの人へのプレゼントとしてもぜひ。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
