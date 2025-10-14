¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡¡¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥Òー¥íー¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£10·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¡È¹ñÌ±Åª¥Òー¥íー¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤¬¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·ー¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤³¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë³¨ËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ã¿¿Ìµ¹¤¤Ê¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿³¨ËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¤Î²Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ ¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Õ¥ìー¥º¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³¨ËÜ¤ÎÉ½»æ¤â²Î»ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¡È¸¶ºîÄÌ¤ê¡É¤Ë°úÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¡ÚSpecial Thanks¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·ÀèÀ¸¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Ï¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥ó¡ÊAFO¡Ë¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÌµ¸ÄÀ¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡×¤È¤·¤ÆÀïÀþ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·AFO¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤òÁ°¤Ë¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÏÇÔËÌ¤·¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÈà¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢¸¶ÅÀ¡ã¥ª¥ê¥¸¥ó¡ä¤È¤â¸À¤¨¤ëµ²±¤¬ÁÉ¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎÀµµÁ¤Î¿´¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¤äÇú¹ë¾¡¸Ê¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀµµÁ¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Òー¥íー¤Î¸»Î®¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ÎÂç¤Ê¥Òー¥íー¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿ÉÁ¼Ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡Ö¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤¬Æ´¤ì¤¿¥Òー¥íー¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÏÃ¯¤â¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤³¤ì¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â2025Ç¯¤Î3·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¤½¤ÎºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºîÃæ¤Ç¤ÏÁÔÀä¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤âÀä¤¨¤º¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢É¬Á³Åª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÈÀµµÁ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÊª¸ì¤¬¤É¤ó¤ÊÃåÃÏÅÀ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë