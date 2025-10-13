見た目もコスパも優秀1個あたり約36円のお菓子も...！シャトレーゼのハロウィンお菓子3選

2025年10月10日現在、10月31日のハロウィンにあわせて、菓子専門店「シャトレーゼ」からハロウィン仕様のお菓子がたくさん登場しています。ちょっぴりホラーでかわいい、ギフトにもぴったりな商品ばかりですよ。

今回は、特におすすめの3つを紹介します。サブレやチョコレートなど、ジャックオランタンやおばけをモチーフにした、子どもも大喜びのお菓子に注目です。

プレーン味のかぼちゃのおばけサブレと、ココア味の黒猫サブレがそれぞれ6枚ずつ入っています。サブレには生みたて卵とバターがたっぷり使用されていて、サクサクでとても風味豊か。ティータイムやおやつにぴったりです。

「ケーキ買いに行ったけど、かわいくてつい買っちゃった」「子供とチョコペンでデコって楽しもう」「黒猫の表情がかわいすぎだわ」とSNSに感想が。1枚から購入できるのもポイントですよ。

かぼちゃ、おばけ、こうもり、ねこを模ったミルクチョコレートとホワイトチョコレートが、4個ずつランダムで入っています。かわいらしいデザインの箱に入っているのも魅力です。お手頃なお値段なので、プチギフトにもぴったりですよ。

「パッケージもかわいくておいしくて大好き」「毎年ついつい買っちゃうのよ」「期待どおりの甘さとまろやかさがたまらなく好き」とSNSでも話題です。

●ハロウィン チョコレートクランチ 8個入（345円）

玄米パフ・アーモンド・シュガーコーン入りのキャラメルアーモンドチョコレートクランチと、玄米パフ・シュガーコーン・レーズン・シナモン入りのミルクレーズンチョコレートクランチが4個ずつ入っています。個包装のパッケージが、ハロウィンデザインでとてもキュート。

SNSでは「ちょっと甘いもの食べたい時にぴったり」「サクサクでめっちゃおいしかった」「ついつい手にとっちゃうデザインだわ」といった感想が。食感といろいろな素材の風味を味わえる、満足度の高いお菓子です。

シャトレーゼには、ハロウィン気分を盛り上げるかわいいお菓子たちが満載。店頭やオンラインショップで購入できるので、気になった商品をゲットしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部