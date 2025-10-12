µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¢ËüÇîÊÄËëÆü¤Î½Ð±éÍ½Äê¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¨¤§¡Ä¡×¡Ö¿²¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö½Ð²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡¢11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤¹¤ë13Æü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÍ½Äê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¢ËüÇîÊÄËë¡Ö10·î13Æü¡×¤Î½Ð±éÍ½ÄêÈÖÁÈ
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅê¹Æ¡ÖÌÀ¸åÆü10·î13Æü¡Ê·î¡Ë6»þ05Ê¬¡Á¡¢7»þ20Ê¬¡Á¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù 13»þ55Ê¬¡Á¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄ²ñ¼°¡ÊNHK¡Ë¡Ù 16»þ10Ê¬¡Á¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡Ü¡Ù 16»þ25Ê¬¡Á¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù 17»þ25Ê¬¡Á¡Ønews¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£
¡¡ÁáÄ«¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊÄ²ñ¼°Ãæ·Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë´ØÀ¾¡¦Ì¾¸Å²°¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¡¢5ÈÖÁÈ¤ò¥Ï¥·¥´¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªË»¤·²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¨¤§¡ÄË»¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¿²¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡ÖºÇ½ªÆü¤ÏÃÎ»ö¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤ä´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËüÇîÂç¿Ã¤è¤ê»Å»ö¤·¤¿¤è¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¡¢¡Ö½Ð²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
