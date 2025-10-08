香港のシンガーソングライター moon tang（ムーン・タン）が、最新アルバム『25』を携えた初来日公演『“25+1” Tour - Tokyo exclusive edition』を12月8日に渋谷7th FLOORにて開催する。

moon tangはタイと広東系のルーツを持つ、アジア圏で人気沸騰中のシンガーソングライター。今春リリースされたアルバム『25』を携えて、現在アジアツアーを展開している。来日公演では、東京限定のスペシャル編成としてHALLEYをバッキングバンドに迎え、フルバンドセットによるパフォーマンスを披露する。

来日公演は、アジアンミュージックショーケースフェスティバル『BiKN shibuya 2025』の特別企画で、後夜祭イベントとして開催。

さらに本日、最新シングル「未來的歌（moon night concerto） / ムーン・ナイト・コンチェルト」をリリース。彼女の幻想的で詩的な世界観をさらに深化させたこの楽曲は、“未来への祈り”をテーマに、柔らかくも力強い歌声でリスナーの心に静かに寄り添う作品となっている。

