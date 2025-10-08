女性アイドルグループ「.Link」（どっとりんく）が7日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの南世花（みなみ・せいか）のプライベート情報がネット上に流出したことについて、声明を出した。



【写真】プライベート画像が流出してしまった「南世花」

公式アカウントは運営の署名入りで「一部SNS上における投稿について」という文書を公開。「この度、一部ネット上におきまして、弊社所属タレントの南世花の私的情報に関する配信ならびに投稿がございました」と公表した。南に関しては、6日に暴露系配信者の生配信内で「ファンとつながっているのではないか」という情報が伝えられ、南が男性と仲良くしている画像なども公開されていた。



運営はファンに騒動を謝罪した上で、「まず『最前管理のファンと繋がりがあった』という事実は一切ございません」と明言した。さらに「運営としてそのような行為を隠蔽していたという事実も一切ございません」と付け加えた。



流出した画像については「デビュー以前の2022年2月から私的交流があった方によって撮られた写真」と“一般人”だった時のものと説明。「その方は.Linkのファンではございません。2023年時点では、すでにその方と交流関係がないことも確認しております」と過去の関係は認めつつも、現在はもう接点がないことを強調した。



これらのことから、「弊社といたしましては、この度の件は、何らモラルや規約に違反する行為ではないと判断すると共に、現在のマネジメント方針に一切の変更はなく、今後も一貫して信頼を第一に活動を続けてまいる所存です」と南に対してペナルティなどは設けない方針であることを説明。「また今後、このような事実に反する情報の流布を継続されるような場合には、弊社としても法的措置を辞さない覚悟で臨んでまいります」と記した。



（よろず～ニュース編集部）