バスケットボール女子日本代表の高田真希（36＝デンソー）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）にゲスト出演。3年前までしていた節約を明かした。

この日は「お金の使い方がうまい女＆ヘタな女」というテーマでトークを展開。「どういう節約してるの?」と聞かれた高田は「3年ぐらい前まで、エアコンを家につけてなくて」とエアコン代を浮かしていたことを明かした。

もともとエアコンが備え付けられていなかったこともあり「もったいない」と思い購入しなかった。これにスタジオから驚きの声があがり、MCの上田晋也も「もうヤバいって。日本の夏はそんなんで乗り切れないって」と指摘した。

また、高田は「冬とかは布団に入っちゃえばいいや」と、寒さをしのいだ。しかし「（布団に）入ってたら、足がかゆいなって思って…よく見たら…しもやけになってました」と明かした。

再びスタジオには「えー!?」と衝撃が走ったものの、本人は「それで忍耐力を鍛えてるなっていうのはありました」と忍耐力を鍛える一つの手段と捉えていた。