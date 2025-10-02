¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦ÉÔÃÎ²Ð¥Õ¥ì¥¢¡¢²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØFGO¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ã¼º¤·Èá¤·¤ß¡ÖÌµ»ö°úÂà¡×¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤ìÌµÍý¤À¤Ê¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦ÉÔÃÎ²Ð¥Õ¥ì¥¢¤µ¤ó¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±RPG¡ØFate/Grand Order¡Ê°Ê²¼¡¢FGO¡Ë¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØFGO¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ÆÈá¤·¤àÉÔÃÎ²Ð¥Õ¥ì¥¢¤µ¤ó
¡¡SNS¤Ç¤âÅÙ¡¹¡ØFGO¡Ù¤Î¤³¤È¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥¢¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥¢»áµ×¡¹¤Ë¿·ÀñÁÈ¤¤¿¤«¤éFGO¥Ç¡¼¥¿¤òÁ°·ÈÂÓ¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¤¹¤ë¤«¡¼¡¼¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê³«¤¤¤¿¤é¡ØÀµ¾ï¤Ëµ¯Æ°¤Ç¤¤Ê¤¤¢ª¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¥¢¢ªºÆµ¯Æ°¢ª¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎÄÌ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊWi-Fi·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡Ù¤ò±Ê±ó¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤ÇÌµ»ö°úÂà¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú·Ñ¤®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Èá¤·¤à¥Õ¥ì¥¢¤µ¤ó¤Ø¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÂÐ½èÊýË¡¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Èà½÷¤â±¿±Ä¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤¬¡Ö°ì±þ¥À¥á¸µ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤±¤É¼ÁÌä¹àÌÜ¤ÎËØ¤É¤¬Ê¶¼º¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÂ¿Ê¬¤³¤ìÌµÍý¤À¤Ê¤ò´û¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÄü¤á¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤é¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈá·à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Õ¡¼¤¿¤ó¡Ä¤½¤ó¤Ê¡Ä¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤Õ¡¼¤¿¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦µß¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¤É¤¦¤Ë¤«Éüµì½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤È¿§¡¹Ä´¤Ù¤¿¤±¤É¡¢Æ±¤¸´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤ìÌµÍý¤ä¤Ê¤ÈÄü¤á¤Æº£¤Ë»ê¤ë¡×¡ÖÄü¤á¤º¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤×¤ì¤¢¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷fuu_tan_sub¡Ë
