セブンスター、タール18mgのメンソール「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」を発売
JTは10月6日より、セブンスターブランドから「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」を、CLUB JT オンラインショップにて販売する。
「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」
「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」は、18mgという高タールにより、セブンスターメンソールシリーズ内最強の吸いごたえを実現。独自のブレンドによるたばこの旨味・香りを活かした重厚な味わいと、セブンスターならではの広がりのある煙の旨さを、ソリッドなメンソール感とともに愉しむことができる。
「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」と「セブンスター・ボールド・ブラック」
なお、本製品は、2022年にタール18mgのレギュラー製品として発売された「セブンスター・ボールド・ブラック」と対をなすメンソール製品となっており、10月6日より、CLUB JTオンラインショップに登場。
2026年1月中旬以降は、現在CLUB JT オンラインショップで販売中の「セブンスター・ボールド・ブラック」とともに、全国の一部たばこ販売店に登場する。価格は、20本入りボックスで600円。
「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」
「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」は、18mgという高タールにより、セブンスターメンソールシリーズ内最強の吸いごたえを実現。独自のブレンドによるたばこの旨味・香りを活かした重厚な味わいと、セブンスターならではの広がりのある煙の旨さを、ソリッドなメンソール感とともに愉しむことができる。
なお、本製品は、2022年にタール18mgのレギュラー製品として発売された「セブンスター・ボールド・ブラック」と対をなすメンソール製品となっており、10月6日より、CLUB JTオンラインショップに登場。
2026年1月中旬以降は、現在CLUB JT オンラインショップで販売中の「セブンスター・ボールド・ブラック」とともに、全国の一部たばこ販売店に登場する。価格は、20本入りボックスで600円。