レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦

ドジャースのブレイク・スネル投手が30日（日本時間10月1日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で先発することが決まった。29日（同30日）に公式会見に臨み、「少し前に知らされました。すごくワクワクしています。第1戦のマウンドに上がる以上に気持ちが高まることはないですし、まずはチームを勝利に導きたい」と意気込みを語った。

スネルは今季11試合登板して5勝4敗、防御率2.35をマークした。開幕直後に左肩の炎症で離脱して8月上旬に戦列復帰。9月は4試合登板で2勝1敗、防御率2.25と調子を上げている。

「正直、離脱した4か月は本当に大変でした。やることがたくさんあり、前に進もうとする気持ちと無理をしないようにという気持ちの間で揺れてましたから。今この場に立てていることに本当にありがたいと思っている。（現在は）自分が今どんな状態で、何が機能しているのかを把握できている。それが大きいです」

パドレス時代の2024年8月2日（同3日）の敵地・レッズ戦ではノーヒットノーランを達成。「楽しみです。すごく楽しみにしています」と表情を引き締めた。昨年オフに5年総額1億8200万ドル（約269億円）で加入したサイ・ヤング賞左腕は「ここに来た大きな理由の一つは10月に投げるためです。最高の相手に最高の舞台で挑む。それがずっと望んできたことです。だからこそ、今この状況にいられることがすごく楽しみなんだ」と決意を語った。（Full-Count編集部）