米国マースのチョコレートブランド「M＆M’S」と、フットウエア「クロックス」が初めてコラボしたサンダル「M＆M’S クロックス クラシック クロッグ」と「M＆M’S クロックス ベイ クロッグ」が10月10日に新発売します。

今回のコラボは、「いつだって自分らしく」というブランドアイデンティティーを掲げ、自己表現の楽しさを提供しつづけるクロックスと、「楽しさが人々をつなぐ力になる」ことを信じている「M＆M’S」が遊び心、創造性。楽しさという共通の価値観をもとに、大胆なカラーと遊び心あふれる魅力に着想を得た2種類のクロッグが登場。

「M＆M’S クロックス クラシック クロッグ」は、総柄グラフィックがフットウェア全体に施され、かかとのストラップには「M＆M’S」ロゴのジビッツチャームが2つ付属。フロントには、「M＆M’S」クラシックとピーナッツバッグをモチーフにした4つのジビッツチャームが付けられています。サイズは22〜27センチ、価格は9900円（以下、税込み）。

一方の「M＆M’S クロックス ベイ クロッグ」は、どんなスタイルでも遊び心をプラスできるデザイン。グリッター加工のフットウェアに、アイコニックな「M」ロゴが特徴なジビッツチャームが26個付属しています。サイズ20〜27センチ、1万2100円。

さらに、「M＆M’S」のキャラクターたちをモチーフにしたジビッツチャーム7点セットも発売されます。4400円です。