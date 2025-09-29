福留光帆“必死だった”AKB48時代、偉い人に「1時間怒られた」こと
タレントの福留光帆（21歳）が、9月27日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。“必死だった”AKB48時代を振り返った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
ブレイクするまでアルバイトをしていた人もいるという話題の後、福留はAKB48に入って3か月でアイドル活動ができず、人気を獲得しようと「1回サンタコスで谷間を出してる写真あげたら、リモートで偉い人に『あなたは高校生なんだからそんなことはやめなさい』って1時間怒られた。頼れるものがおっぱいぐらいしかなかった。必死でした」と振り返る。
ただ、コロナ禍にあって、良かったこととして、年俸制であるため全く仕事がなくて1か月毎日レッスンをしても同じ給料だったと話し「だからなんか先輩の給料が削られてるとかいう噂がありました。なんか、ゆきりんさんの給料が削られて他の後輩に配られてる、みたいな」と、柏木由紀のお給料を削って、自分達の給料をもらえているという噂があったと語った。
