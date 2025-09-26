【アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）】 9月26日10時発売 価格：2,640円

アサヒビールは、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」のコラボレーション企画商品第1弾として、タレントの江頭2:50さんと共同開発した「アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）」を9月26日10時から発売する。価格は2,640円。購入特典として「アサヒ空想開発局」社外取締まられ役 江頭2:50さん名刺（1セットにつき1枚）が付いてくる。

「アサヒEGA BEER」は、“ビール好きのためのビール”をコンセプトに、ビール好きの江頭2:50さんと共同開発したビール。6種のホップを使用することで一口目から豊かなコクと香り、苦みが感じられるほか「スーパードライ」でも使用しているキレを生み出す「318号酵母（スーパードライ酵母）」を採用することで、キレの良い後味を実現している。

パッケージは江頭2:50さんをモチーフとした4種類のデザインとなっている。商品のロゴには江頭2:50さんの特長である黒タイツと上半身のカラーリングがイメージされている。

裏面には「E」、「G」、「A」の文字をそれぞれあしらった赤・黒・白色の3色デザインと、シルバーを基調に「エガちゃんねる」上で象徴的に使用される“×”印を施したデザインを採用している。

購入時には赤・黒・白色の缶がランダムに封入された「E・G・Aパッケージ（ランダム封入）」と、シルバーを基調とした「エガシルバーパッケージ」の2種類から選択できる。

発売と同時に江頭2:50さんが出演するWEBCMを公開するほか、缶ホルダーや山型グラス、ポスターなどのオリジナル限定グッズも販売される。さらに「アサヒEGA BEER」やグッズを購入し、応募すると抽選で20名に「アサヒEGA BEER」の額装アートが当たるプレゼントキャンペーンが実施される。

商品概要

商品名：アサヒEGA BEER

デザイン：E・G・A パッケージ（ランダム封入）／エガシルバーパッケージ

品目：ビール

容器・容量：缶350ml×6本セット

アルコール分：5.5％

純アルコール量：缶１本あたり15.4g

グッズ概要

アサヒEGA BEER缶ホルダー

カラー：赤・黒・白

価格：1,300円

アサヒEGA BEER缶型グラス

カラー：赤・黒・白

価格：1,400円

アサヒEGA BEERポスター

価格：1,400円

共通購入特典：「アサヒ空想開発局」ロゴステッカー EGAVer. （1つにつき１枚）

販売日時：9月26日10時（配送は注文から１～２週間程度を予定）