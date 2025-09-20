ランディーズドーナツ×PLAZA♡ 限定37アイテムが9/26登場

秋の訪れとともに「お部屋で過ごすだらだら時間」をテーマにした、PLAZAならではのユニークなプロモーションが始まります。2025年9月26日(金)から10月9日(木)まで全国のPLAZA・MINiPLAで開催される「Let the Laziness begin.」では、ゲームやスイーツをモチーフにしたアイテムが大集合。中でも注目は、ロサンゼルス発の老舗「ランディーズドーナツ」とのコラボレーション♡ かわいいだけでなく実用的な全37アイテムが登場し、秋のリラックスタイムを彩ります。

PLAZAとランディーズドーナツのコラボでは、ドーナツ型サインやポップなロゴを活かした限定アイテムが37種類登場します。

ミニトレー／プレート

マグ／フタつきステンレスタンブラー

Hydro Flask® ワイドマウス 12oz 5／スライダーバッグ

ラインアップは、ミニトレー(1,650円)、プレート(1,320円)、マグ(1,650円)、ステンレスタンブラー(2,200円)、Hydro Flask®ワイドマウス(5,170円)、スライダーバッグ(693円)など多彩。

ネックストラップ(ピンク、ブルー)／チャーム(ピンク、ブルー)

クリアケース(ブルー、クリア)／カラビナ付きドーナツポーチ(ピンク、ブルー)

さらに、ネックストラップ(1,430円/ピンク・ブルー)、チャーム(1,980円/ピンク・ブルー)、クリアケース(880円/ブルー・クリア)、ドーナツポーチ(2,620円/ピンク・ブルー)など、日常使いにもぴったりの小物が揃います。

ツーハッチ、「カップ付き長袖ブラトップ」で秋冬コーデも快適に♡

ルームウエアやバッグも豊富に展開

ティッシュポーチ／ドリンクホルダー

ハンギングポーチ／保冷バッグS

保冷バッグM／トートバッグ

フラットポーチ(ピンク、ブルー)／巾着ポーチ(ピンク、ブルー)

ポーチ付きエコバッグ(ピンク、アイボリー)／ソックス(アイボリー、ピンク)

お部屋時間を快適に過ごせるルームアイテムも登場。

ティッシュポーチ(2,530円)、ドリンクホルダー(2,750円)、ハンギングポーチ(2,860円)、保冷バッグS(2,750円)、M(3,080円)、トートバッグ(4,510円)、フラットポーチ(2,640円/ピンク・ブルー)、巾着ポーチ(2,310円/ピンク・ブルー)、エコバッグ(3,520円ピンク・3,300円アイボリー)など機能的なラインナップです。

ロングスリーブTシャツ(ホワイト、パープル、アイボリー)／ルームガウン(アイボリー、ブルー)

さらに、ソックス(880円/アイボリー・ピンク)、キャップ(3,960円/ネイビー・ベージュ)、ルームウエア(7,480円/バニラホワイト・アッシュ)、ロングスリーブTシャツ(5,500円/ホワイト・パープル・アイボリー)、ルームガウン(7,480円/アイボリー・ブルー)まで揃い、秋のリラックスタイルが完成します♪

発売は9月26日♡ PLAZAでしか買えない特別感

今回の「ランディーズドーナツ」コラボレーション商品は、すべてPLAZA限定。発売は2025年9月26日(金)からで、お取り置きは不可となっています。

発売前から注目度が高いこのアイテムたちは、店舗やオンラインで売り切れ必至。自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。LAの雰囲気をまとったデザインで、お部屋も気分も華やかに♡

秋のだらだら時間をもっと楽しく♡

「Let the Laziness begin.」は、秋を心地よく過ごしたい人にぴったりのプロモーション。ランディーズドーナツとの限定コラボ37アイテムは、デザイン性も機能性も充実しています。

ソックスからルームウエアまで揃うので、自分らしい“だらだら時間”がきっと見つかるはず。

ぜひPLAZA・MINiPLAやオンラインストアでお気に入りをチェックして、この秋のリラックスタイムを楽しんでみてください。