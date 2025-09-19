Æü¶ä¡¢»þ²Á£·£°Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊÝÍ£Å£Ô£Æ¤Ê¤ÉÇäµÑ³«»Ï¤Ø¡Ä´°Î»¤Þ¤Ç¡ÖÃ±½ã·×»»¤Ç£±£°£°Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡×¤Ú¡¼¥¹
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï£±£¹Æü¤Ë³«¤¤¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢¶âÍ»´ËÏÂºö¤È¤·¤ÆÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ê£Å£Ô£Æ¡Ë¤ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ê£Ò£Å£É£Ô¡Ë¤ò»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡ÇäµÑ¤Ú¡¼¥¹¤Ï£Å£Ô£Æ¤¬Êí²Á¤ÇÇ¯´Ö£³£³£°£°²¯±ßÄøÅÙ¡¢£Ò£Å£É£Ô¤¬Ç¯´Ö£µ£°²¯±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï·èÄê²ñ¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÇäµÑ¤Î´°Î»»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ±½ã·×»»¤Ç£±£°£°Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÇäµÑ¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¡£Æü¶ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯½é¤á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇäµÑ¤Ï»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ°ì»þÅª¤ÊÄä»ß¤äÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«Ä¾¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï£Å£Ô£Æ¤ä£Ò£Å£É£Ô¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ò£²£°£±£°Ç¯£±£²·î¤Ë»Ï¤á¡¢£²£´Ç¯£³·î¤Î·èÄê²ñ¹ç¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´ËÏÂºö¤È¤È¤â¤Ë½ªÎ»¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤Ï£Å£Ô£Æ¤¬Êí²Á¥Ù¡¼¥¹¤ÇÌó£³£·Ãû±ß¡Êº£Ç¯£³·îËö¤Î»þ²Á¤ÏÌó£·£°Ãû±ß¡Ë¡¢£Ò£Å£É£Ô¤ÏÌó£¶£µ£°£°²¯±ß¡ÊÆ±Ìó£·£°£°£°²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëÃ»´ü¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î£°¡¦£µ¡óÄøÅÙ¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ï£³·î¤Î·èÄê²ñ¹ç¤«¤é£µ²ñ¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£À¯ºö°Ñ°÷£¹¿Í¤Î¤¦¤Á¹âÅÄÁÏ¡¢ÅÄÂ¼Ä¾¼ù¤ÎÎ¾¿³µÄ°Ñ°÷¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¡¢Î¾»á¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£°¡¦£·£µ¡óÄøÅÙ¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ê£Å£Ô£Æ¡Ë¤ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ê£Ò£Å£É£Ô¡Ë¡á¤¤¤º¤ì¤â¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¡¢³ô¼°¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇäÇã¤Ç¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Î°ì¼ï¡££Å£Ô£Æ¤ÏÃÍÆ°¤¤¬³ô²Á»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦ÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¡££Ò£Å£É£Ô¤ÏÅê»ñ²È¤«¤é½¸¤á¤¿»ñ¶â¤òÉÔÆ°»º¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡£