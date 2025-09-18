お笑いコンビ「TKO」の木下隆行（53）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの後輩芸人に助けを求めた。

木下は自身のインスタグラムに、タイの僧侶が着る袈裟姿で寺院の前に立つ様子や、寺院周辺を合掌しながら歩く様子を収めた動画を投稿。これに批判が殺到すると「またまたお騒がせしております。ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません」と謝罪した。

これに、お笑いタレント・みなみかわが「知らないは言い訳になるんですね！？帰ってきましょう！！お願いします！！」と帰国を呼びかけた。すると木下は「合同会社ナンセに席は空いてますか？」と、みなみかわの妻が代表取締役を務める個人事務所に入りたいと、まさかのオファー。

みなみかわが「株式会社になりました！！6次審査くらいあるのでオススメしないです！！」と返すと、木下は「俺は何次から？」と質問。みなみかわが「一次しかないでしょ。この期に及んでなんで飛び級出来ると思ってるんですか！後輩に振ってくるのまだ早いです！」と正論を叩きつけるも、木下は「振るのに早いも遅いもないやろー」と諦めていない様子だった。