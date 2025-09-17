『ポケモン』×「iFace」コラボに新作登場へ！ 淡くやさしいピカチュウのアートをデザイン
モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、10月下旬から、『ポケットモンスター』とコラボレーションした新製品を順次発売。公式オンラインストアでは9月17日（水）より先行予約を開始した。
【写真】AirPodsケースもかわいい〜！ 新商品一覧
■3種デザインをラインナップ
今回登場するのは、淡くやさしい色合いでさまざまなピカチュウをあしらった、スマホケースとAirPodsケースの新作アイテム。
デザインには、オフホワイトをベースに、青やグレーで描かれた家や木々が並ぶ北欧風の町並みがおしゃれな「フォレストタウン」、白地に繊細なタッチの青い草花をあしらった大人っぽく落ち着いた印象の「ガーデン」、鮮やかな黄色の背景にピカチュウをちりばめた「カラー／イエロー」の全3種がそろう。
いずれも、毎日のコーディネートに溶け込みやすいデザインになっており、ファン必見のアイテムとなっている。
