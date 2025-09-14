芸能界のおしどり夫婦を代表する松本伊代さんとヒロミさん。しかし性格は正反対。几帳面な夫とおおざっぱな妻。価値観のずれから「無言の期間」が生まれたときもあったそうです。（全3回中の2回）

「あっ、真ん中の人、結構タイプかも」

出会いは松本さんのひと目惚れだった

── 松本さんはヒロミさんと結婚されてもう30年以上が経ちます。きっかけは松本さんのひと目惚れだったそうですね。

松本さん：はい。フジテレビで会ったときに、私から声をかけました。テレビで「B21スペシャル（ヒロミさんが所属するお笑いトリオ）」を見ていて、「あっ、真ん中の人、結構タイプかも」って思っていたんです。

── まったくの初対面で、すごく積極的ですね。

松本さん：そうですよね（笑）。廊下で見かけて「あーっ！見つけたっ！今度一緒にゴルフに行きましょうよ」という感じで誘いました。

── その後、おつき合いが週刊誌で報じられ、それぞれ会見を開かれましたよね。

松本さん：ちょっと嘘っぽい会見でしたよね（笑）。今では本当に考えられないような記者会見で…。

──「交際を否定する」という内容でしたが、近年SNSで改めて当時の動画が拡散され、「交際バレバレ」の会見だと話題になりました。

松本さん：当時の事務所は「お友達ということでいこう！」という方針だったので、「友人のひとりです」で通すことにしました。先に記者会見をしたヒロミさんが私に電話をくれて「大切にしたい存在ですか」「2人でいたときに危険な雰囲気になったことは？」などと聞かれたことを教えてくれたんです。

── 裏ではそうしたやりとりがあったんですね。

松本さん：時間差で私が記者会見しました。核心に触れるような回答はしなかったので、私たちとしては「うまく切り抜けられた！」「大成功」と思っていたんですけど（笑）。

不機嫌そうな夫が口をきかなくなって

── おしどり夫婦として知られていますが、ケンカをすることはないんでしょうか？

松本さん：言い合いのケンカというものはないんですが、ヒロミさんってものすごく几帳面なところがあって。私が部屋を散らかしていたりすると、不機嫌そうな顔をして、口をきいてくれなくなることがあるんです…。

──「部屋を散らかす」というのは、たとえば？

松本さん：食べたあとの食器が片づいていないことがあっても「まったく～」とか言いながら洗ってくれるんですけど。たとえば最近だと、冷蔵庫の中がごちゃごちゃになっていたことがあって。ちょうどお中元の時期で、いただいた食品がたくさんあったので、とりあえずぎゅうぎゅうに詰め込んでいたんです。そしたらヒロミさんがフルーツを取り出そうと冷蔵庫を開けたときに、桃がゴロゴロッと落ちてきたみたいで（笑）。

── 開けたら桃が落ちてくるくらい冷蔵庫がパンパンだったと…？

松本さん：間違いなくパンパンでした…。私が犬の散歩から帰ったら、それまでご機嫌だったヒロミさんが明らかに不機嫌になっていました（笑）。キッチンで洗い物をしながら「ママ、この冷蔵庫、食べきれないものは整理すれば？」って。冷蔵庫に入れておいた桃がヒロミさんの横にあったので、「あ…、これはまずいな」と思いました。私もちょっとうっかりしていて。

──「うっかり」というのは？

松本さん：ヒロミさんがそのタイミングで冷蔵庫を開けると思わなかったので、中を整理してなかったんですよね（笑）。「いま開けるんだ…」と思って。でもその後、「食べきれないフルーツとかはさ、切って冷凍しないと！ジュースにもできるんだからさ」って言いながら、容器を出して、シュポシュポって空気を抜いて密閉してくれました。

── そう言いながらも家事をやってくれるのは助かりますね。

松本さん：そうなんです！結局とっても助かっているんです。でも私がだらしないと不機嫌になってしまいます。

── 不機嫌はどれぐらいの期間、続くんですか？

松本さん：いったんそうなると、何がきっかけだっけ？とわからなくなるくらいの期間になるときもあります（笑）。

結婚記念日にヒロミさんと

── その「不機嫌期間」、最長でどのくらいでした？

松本さん：3か月ですね。砂糖と塩を間違えた事件のときです（笑）。河口湖の別荘にいたときのことなんですけど、調味料をしっかり分けていなくて。塩の容器が2つあったんですが「自分がわかっていればいいかな」と思って、あまっていたほうにグラニュー糖を入れていたんです。

その後、ヒロミさんが「今日はステーキを焼くよ」と言ってくれたんですが、私は塩の容器に砂糖を入れていたことをすっかり忘れてて…。で、一緒に「いただきます」って食べ始めたら、「なんかちょっと甘いね」って。でも私は「甘い？そうかなぁ、私はいける！」と返しちゃったんですよ（笑）。

── 本当にいけると思ったんですか？

松本さん：「ちょっと甘いな」とは思ったけど、たまにしか行かない別荘だったので、「おしょうゆがちょっと熟成しちゃったのかな」「たまりじょうゆっぽくなっているのかも」くらいにしか考えていなくて。でも食べ進めるうちに「…本当に甘いかも？」と私も思い始めて。そこで初めて「あっ…、あのグラニュー糖だ！」って思い出したんです。

それで「実は…塩の容器にお砂糖入れちゃったんだ」と白状したら、ヒロミさん、ナイフとフォークをテーブルに思いっきりカッチャーン！と置いてひと言、「もうママと生きていく自信がない」って。

── ドラマみたいな緊迫感ですね。

松本さん：「これは本気で怒ってるな…」と察しました。私が「お砂糖でもいける！」っていう感じだったのがいけなかったみたいです。

── こういう期間は、どう乗り越えるんでしょうか？

松本さん：もう、ただただ普通に日常生活を送ります。「ご飯食べる？」と聞くと静かにうなずくので、「ご飯、食べてくれるんだ」と思ったり、ご飯を作り置きして出かけて私が帰ってくると料理がなくなっていて、「あっ、食べてくれたんだ」と思ったりして。そんなふうにやり過ごしながら、ヒロミさんがいつもの状態に戻るのを、待ちます。

── ヒロミさんのそのだんまりに、ムカッときたりしませんでしたか？

松本さん：しますよ！陰では「ヒロミさん、まだ怒っててさぁ！」って、悪口大会です（笑）。でも本人に言うと怒りに輪をかけるので、ひとりでいるときにこっそりと「えぃっ！」って洋服を投げて、怒りを発散させています（笑）。

昔のようなときめきではないけれど

── ケンカするとはいえ、YouTubeやライブでの共演を拝見すると仲のよさがうかがえます。ひと目ぼれから始まって結婚し、子育てを経た今、ヒロミさんはどんな存在ですか？

松本さん：「好き」っていう気持ちは、ずっと変わらないです。ただ、その度合いは少し変わってきているのかな？20代のころのようなキュンとするような気持ちとは違って（笑）。でも結局、大事なことを話せる人ってヒロミさんしかいないなと思っています。悩んだときに、ヒントやアドバイスをもらうのはやっぱりヒロミさんなんですよ。

── ヒロミさんは、松本さんのお話をよく聞いてくれるんですね。

松本さん：いえ、話はそんなには聞いてくれません（笑）。でも、相談ごとに対して「それはママが悪いよ」とちゃんと注意をしてくれます。そして、最終的には味方になってくれるという信頼があります。まぁ、さっき話したみたいにシカトされるようなときもありますけど（笑）。

── 結婚して30年以上経って、どんな距離感だと感じますか？

松本さん：私は結構ヒロミさんに依存してるとは思います。何をやるにも、ヒロミさんの許可をついとりたくなるタイプですね。どこか出かけるとか、お仕事で何かするとかというのも、ヒロミさんに伝えたり聞いたりしちゃう。

── それはヒロミさんからの要望があるわけではなく？

松本さん：まったくないです。でも、なんとなく私にそばにいてほしいタイプなんじゃないかな～と思って。あ、でも意外とそうでもなかったりするのかもしれませんけど（笑）。

…

30年以上に及ぶ結婚生活で2人のお子さんにも恵まれた松本さん。長男を出産後は、しばらく家庭に専念します。歌手としてのキャリアが中断することに焦りはなかったそうですが、次男を出産したころに観た歌番組に刺激を受け、再び歌を歌うことを決意。今年開催された「八王子魂 Festival & Carnival 2025」ではヒロミさんのギターに合わせて歌う姿も話題になりました！

取材・文／石野志帆 写真提供／松本伊代