後半戦は21勝30敗、勝率.412

【MLB】レンジャーズ 8ー3 メッツ（日本時間13日・ニューヨーク）

ニューヨークにため息が漏れた。メッツは12日（日本時間13日）に本拠地でのレンジャーズ戦に3-8で敗れ、7連敗を喫した。ワイルドカード3位は死守しているものの、ゲーム差はわずか1。大失速に「恥ずべき球団」「おぞましい」と辛辣な声が寄せられている。

6日（同7日）のレッズ戦から連敗街道が始まり、同地区フィリーズ戦では4連敗を喫した。この日は元エースのジェイコブ・デグロム投手との対戦となったが、初回に投手陣がいきなり6失点と最悪の立ち上がり。打線は徐々に反撃したものの、連敗ストップとはならなかった。

昨オフは大谷翔平投手を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1134億円）でフアン・ソト外野手を獲得するなど、今季も大型補強を展開。前半戦は55勝42敗で地区首位に0.5ゲーム差で折り返し、トレード戦線でも大物を加えた。しかし、後半戦は21勝30敗、勝率.412、メジャー全体ワースト3位と大失速している

あまりの転落ぶりに「何て崩壊なんだ」「また負けたのか」「メンドーサをクビにしろ」「何かの冗談だろ？」「酷すぎる」などとNYファンの失意は止まらない。開幕前のチーム総年俸3億3700万ドル（約496億円）はメジャー2位と、勝利が義務付けられた金満球団は果たして、まずは連敗を止めることができるだろうか。（Full-Count編集部）