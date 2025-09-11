¥É·³Àï¤ËÅÐ¾ì¡ÄÈþ¿Í½÷Í¥¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¤Ø¤½½Ð¤·¥æ¥Ë¤Ç»Ïµå¼°¡Ö17ÈÖÃå¤Æ¤ë¤ï¡×
½÷Í¥¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥»¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤Ç¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡¼0 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥»¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤Î¥æ¥Ë¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤Ø¤½½Ð¤·»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×¡Ö¥¥å¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥È¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥»¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖShiva Baby¡×¤Ê¤É¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¼êÁ°¤«¤éÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤¸¤¿°ìµå¤Ï¡¢Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¼ý¤Þ¤ê¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æµå¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢14°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡£4Ï¢¾¡¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö13¡×¤¬ºÆÅÀÅô¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£SNS¾å¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤âµå¾ì¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖWow¡×¡Ö¥»¥Î¥Ã¥È¤¬17ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¤òÃå¤Æ¤ë¤ï¡ª¡×¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥»¥Î¥Ã¥È¤¬»Ïµå¼°¤À¤Ã¤Æ!?¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë