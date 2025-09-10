「これほど違うのか」なぜ“中1.5日”だったのか。総替えで完敗の日本代表、森保監督の想定以上だった“魔の３時間”。久保建英は「厳しかった」【現地発】
日本代表は現地９月９日、来年のワールドカップ開催国であるアメリカと敵地コロンバスで対戦。０−２で完敗を喫した。
スコアレスドローに終わった６日のメキシコ戦ではほぼベストメンバーを送り出したなか、長距離移動も含めた中２日での試合ということもあって、この試合では先発11人を総入れ替え。だが、コアメンバーとの力の差は大きく、攻守ともにアメリカに圧倒された。
相手方との調整もあるとはいえ、そもそもワールドカップで中２日はないのに、なぜ中２日の強行スケジュールだったのか。森保一監督はこう説明している。
「ワールドカップ本大会で中２日はないですけど、選手にとってもチームスタッフにとっても、移動した後にハードな試合をするということをやった方がいいと思った」
今回は西海岸のオークランドから、東海岸のコロンバスに移動で、時差が３時間あった。メキシコ戦の翌日、日本代表は10時半にサンフランシスコを発ち、約４時間半でコロンバスに到着。ただ、時差のせいですでに18時になっていた。
この日の練習はできず、アメリカ戦に向けた準備期間は１日だけだった。
アメリカ戦を欠場した久保建英は試合前日、「（時差が）３時間というのは、一日が感覚的には短くなりますし、ちょっと厳しかったかなと思います」と語っていた。
森保監督も試合後、帰り際に「プラス３とマイナス３は全く別。儲けた時間なのか、失った時間なのか。これほど違うのか」と本音をこぼした。
指揮官が「1.5日」と表現した回復時間では、パワーを発揮するのが簡単ではなかったという。西から東へ、時差のある移動を含めた中２日は、想定以上に過酷だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
