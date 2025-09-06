シーンと静まり返った休憩室。従業員はスマホを眺め、イヤホンで耳を塞ぎ、会話はない――。多くの職場の昼休みにみられる光景です。実は、休憩のとり方が職員のパフォーマンスを大きく左右することをご存じでしょうか？ 本記事では、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、3つの事例とともに、パフォーマンス向上に直結するモチベーションの上げ方を解説します。

1．休憩のとり方でパフォーマンスが上がった事例

矢野和男氏の著書『データの見えざる手 ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則』（草思社）には、受注のコールセンター（オペレーターがお客さまに電話をかけて注文をとるコールセンター）の実験で、電話でのセールスによる受注件数について、何が影響しているかを調査した結果が報告されています。

当初は出勤したオペレーターの平均スキルが高い日の受注件数が多くなるのでは、と予想していたそうですが、休憩時間に休憩所で活発な会話がされていると受注件数が高く、活発でない日は少ない、という結果になったそうです。そこで同世代の4人チームで休憩を同時にとるようにしたところ、休憩中の活発な会話が増え、受注件数が13％も向上した、という結果になったそうです。

アメリカの銀行のコールセンター（顧客からの問い合わせに答えるコールセンター）でも、それまでばらばらにとっていた休憩をメンバーができるだけ同じ時間にとるようにしただけで生産性が最大20％向上し、12億円のコスト削減につながった、という結果が記載されています。

私が関わってきたコールセンターでも、休憩時間のとり方の効果を感じたことがあります。

離職率が少ないコールセンターと離職率が高いコールセンターで、休憩時間の過ごし方に大きな違いがありました。離職率が少ないコールセンターでは、昼食をとる休憩室でオペレーターが集まる場所が自然発生的に決まっていて、お昼休みになると、みんなそこに集まるようになっていました。そこで仕事のこと、お客さまのこと、プライベートのこと、などを楽しそうに話しています。新人オペレーターにとっては、先輩社員に仕事のことを聞いたり、悩みを聞いてもらったりする場にもなっていました。

コールセンターが不便な場所にあり、仕事自体はかなりストレスの高いものでしたが、離職する人はほとんどいませんでした。

2．「ほめる」ことで職場の雰囲気も業績も上がった事例

三重県伊勢市に「ほめちぎる教習所」という自動車教習所があります。南部自動車学校というところで「生徒をほめてほめてほめちぎる」をモットーに経営しています。『「ほめちぎる教習所」のやる気の育て方』という本も出ていて（加藤光一・著／KADOKAWA）、テレビでも特集されたことがありました。

少子高齢化や若者の車離れが進み、運転免許をとる人の数は減少しているのに「ほめちぎる教習所」にリニューアルしてから生徒の数を急増させた学校です。免許の合格率が3年間で4.5％もアップし、生徒の事故率を半数近くまで減少させる実績をあげています。ほめることで生徒との信頼関係が生まれ、親身に指導する指導員が増えたり、仕事のストレスで心を病んでしまう指導員や離職が減少したりする、という効果も生み出したそうです。

この学校が何をしたかというと、毎朝の朝礼で2人組になって互いのよいところを1分間ほめあうことを行い、ほめる練習をしたそうです。最初はぎこちなかったそうですが、毎朝行っているうちに、相手のよいところを見つけるようになり、ほめることが上手になっていったといいます。ほめられることに抵抗があった古参の指導員も、ほめられることをうれしいと思うようになり、指導員同士の会話が増え、職場の雰囲気も明るくなったようです。

つまりポジティブフィードバックが職員のモチベーションと職員同士の信頼関係をつくり上げ、それがお客さまである生徒にも影響して、よい成果につながったと思われます。

私自身もフィードバックや研修で、承認とポジティブフィードバックを大事にしていますが、相手のモチベーションを上げるために、これほど効果的な方法はないと思っています。

3．コールセンターの事例に見るモチベーションの高い職場の共通要素

私はコールセンターの応対品質、人材育成のコンサルタントとして活動するなかで、多くの現場を見てきました。どこのコールセンターでも共通して次のような問題がありました。

・ 忙しい！ 時間がない！

・ できる上司もいれば、そうでない上司もいる

・ パフォーマンスが高いスタッフもいれば、低いスタッフもいる

・ 人が足りない

・ 体制や運営で整っていないところが多くある

このような状況は、どこの現場も同じく起こっています。なんの問題もない現場なんて見たことがありません。しかし仕事に対するモチベーションが高い現場もあれば、離職者が毎月大量に出ている現場もあります。

その違いはなんだろう？とよくよく観察して気づいたことがあります。それはモチベーションが高い現場には共通して3つの要素「やりがい」「つながり」「成長の機会」があることでした。私がそこで働くスタッフとの会話で実際に聞いた声です。

「仕事は大変だけど、お客さまや上司から『ありがとう』って言われるとうれしいです！」

「仕事は大変だけど、わからないことがあったとき親身に対応してくれるリーダーがいるので、ありがたいです！」

「難しいお客さまを受けたときは大変だけど、先輩やほかの仲間が助けてくれます」

「ここにいると新しい仕事や役割をもらえて、成長できるって思えます」

「みんなに助けられて新しい仕事を覚えることができるので、楽しいです」

「やりがい」とは、仕事で感謝されること、貢献できることだと私は思います。「つながり」とは、よい仲間がいて、お互いに励ましあったり、教えあったりできることです。「成長」とは、仕事を通して成長を感じる機会があること、成長できる期待を感じられることです。この3つがあると、人はモチベーションが高い状態で働けると感じています。そういう現場をつくっているのは、そこにいるリーダーの方たちでした。

リーダーの影響力の大きさ

とくに印象に残ったのは、マネージャーやスーパーバイザーが雇用形態にかかわらず、社員も、派遣社員も、パート社員も、同じ会社、チームの仲間として、大切に思っていることでした。定期的に現場をまわってスタッフに声をかけていたり、やったことを認めてあげられるような対策を考えて導入していたり、「退職したい」との声があったときは親身になって相談に乗ったり、そういったことを地道にやっていました。パフォーマンスが高く、やる気のあるスタッフにはトレーナーの役割を担ってもらうなど、スタッフのやる気につながる機会提供も積極的に行っていました。

そのような経験から、私はリーダーの影響力の大きさをあらためて感じたのです。チームの大小にかかわらずリーダーができることは本当にたくさんあり、それを行動に移すことで、幸福感をもって働ける社員、内的動機付けで動機付けられた社員を増やすことができるでしょう。そして、それがパフォーマンスにつながっていると感じます。

野本 果甫

サクシードビュー代表

※本記事は『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。