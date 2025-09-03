夫の謝罪は、心から？それとも、その場しのぎの嘘？追い詰められた男の本心【ママリ】
この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。恋人でも夫婦でも、パートナーからの裏切りにあったらとても悲しくなりますよね。ただ、本当に裏切られていると分かったら、その後、パートナーにはどのように話をすれば良いのでしょうか。パートナーが素直に謝罪をしてくれればよいですが、そうでない場合もありますし、相手に話をするにもいろいろと思考を巡らせてしまいますね。
主人公のまりもさんは結婚10か月目の女性です。夫とは穏やかな生活を過ごしていましたが、あるころから夫が大きな荷物を持って土日に外出をするようになります。夫に聞いてみても友だちを会っていたと言いますが、まりもさんは何だか嫌な予感をいだいていました。その後、夫の行動はどんどん怪しくなっていき、まりもさんはついに夫のカバンから不倫の兆候を感じるグッズを発見。どうにか夫の行動を把握しようとGPSを購入し、友人に協力してもらい出掛ける夫を追跡します。
その結果、夫はラブホテルで女性と会っていたことが判明。ついに夫に不倫について問いただす時が来たのですが…。
不倫の証拠を突きつけたまりもさんに、夫は意外にも謝罪をしてきました。まりもさんの予想では夫はその場から逃亡するのでは？と考えていたのでまりもさんにとっても夫の謝罪は想定外のことだったようです。
なぜ？「なんでなの」と問い詰めたら…夫が土下座をした日
主人公のまりもさんは結婚10か月目の女性です。夫とは穏やかな生活を過ごしていましたが、あるころから夫が大きな荷物を持って土日に外出をするようになります。夫に聞いてみても友だちを会っていたと言いますが、まりもさんは何だか嫌な予感をいだいていました。
その結果、夫はラブホテルで女性と会っていたことが判明。ついに夫に不倫について問いただす時が来たのですが…。
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
不倫の証拠を突きつけたまりもさんに、夫は意外にも謝罪をしてきました。まりもさんの予想では夫はその場から逃亡するのでは？と考えていたのでまりもさんにとっても夫の謝罪は想定外のことだったようです。
今回は証拠をつきつけられ、相手が謝罪をしてきましたが、場合によっては謝罪はなく誤魔化し続けることもあるかもしれません。不倫は夫婦間の問題ではありますが、相手の誤魔化しや逃亡を防ぐためにも話し合いの場には第三者に同席してもらうのがいいかもしれませんね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）