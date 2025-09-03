夫の謝罪は、心から？それとも、その場しのぎの嘘？追い詰められた男の本心【ママリ】

なぜ？「なんでなの」と問い詰めたら…夫が土下座をした日

この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、 探偵 に頼らず自力で現場を突き止め 離婚 まで戦った実体験のお話です。恋人でも夫婦でも、パートナーからの裏切りにあったらとても悲しくなりますよね。ただ、本当に裏切られていると分かったら、その後、パートナーにはどのように話をすれば良いのでしょうか。パートナーが素直に 謝罪 をしてくれればよいですが、そうでない場合もありますし、相手に話をするにもいろいろと思考を巡らせてしまいますね。

主人公のまりもさんは結婚10か月目の女性です。夫とは穏やかな生活を過ごしていましたが、あるころから夫が大きな荷物を持って土日に外出をするようになります。夫に聞いてみても友だちを会っていたと言いますが、まりもさんは何だか嫌な予感をいだいていました。





不倫の証拠を突きつけたまりもさんに、夫は意外にも謝罪をしてきました。まりもさんの予想では夫はその場から逃亡するのでは？と考えていたのでまりもさんにとっても夫の謝罪は想定外のことだったようです。



今回は証拠をつきつけられ、相手が謝罪をしてきましたが、場合によっては謝罪はなく誤魔化し続けることもあるかもしれません。不倫は夫婦間の問題ではありますが、相手の誤魔化しや逃亡を防ぐためにも話し合いの場には第三者に同席してもらうのがいいかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）