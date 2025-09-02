¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡ÖËãÌô¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿¡¡ÀÇ´Ø¤Ç»ß¤á¤é¤ì¡ÖÏÓ¤¬ÉÔ¼«Á³¤ËÂÀ¤¹¤®¤ë¡×
¤Ü¤ë½Î¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê41¡Ë¤¬1Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÇ´Ø¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤¬¥º¥ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·µÈÂ¼¿ò¤Ï¡ÖÃ×Ì¿½ý¤À¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀÇ´Ø¤È¤«ÄÌ¤ë¤È¤¤Ë»ØÌæ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤â¤·¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÊÏÃ¤ä¤â¤ó¤Ê¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡ÌäÂê¤À¤È¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏÓ¤¬ÉÔ¼«Á³¤ËÂÀ¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤ËËãÌô¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÈÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤Ç¤â»ä¤¹¤´¤¤·ù¤Ç¡¢¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç¸ç¤¬¡Öº£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¤ï¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£