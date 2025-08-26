フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで開催中の「ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー」。

このパーティーでは、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公、「ジャック・スケリントン」と「サリー」に会える特別なキャラクターグリーティングが開催されています。

ウォルト・ディズニー・ワールド “ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー” キャラクターグリーティング「Meet Jack Skellington and Sally」

開催期間： 2025年8月15日から10月31日までの特定日開催場所： マジックキングダム・パーク メインストリートU.S.A.「タウンスクエア・シアター」

別途「ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー」のイベントチケットが必要です。

グリーティングの場所や時間は、予告なく変更になる場合があります。

「ジャック・スケリントン」と「サリー」のグリーティングは、パークのエントランスに近い「タウンスクエア・シアター」で開催。

シアター内は、まるでハロウィーンタウンのような不気味で魅力的な装飾が施されています。

順番を待っている間も、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas)』の世界観に浸ることができる特別な空間です。

グリーティングに登場するのは、ハロウィーンタウンの王様である“パンプキン・キング”こと「ジャック・スケリントン」

ハロウィーンへの情熱と探究心にあふれた彼は、ゲストをユニークなポーズで迎えてくれます。

細身で背の高い、映画そのままの姿の「ジャック・スケリントン」との時間は、貴重な体験！

「ジャック・スケリントン」の隣には、ハロウィーンタウンに住む、心優しつぎはぎ人形の「サリー」も一緒に登場します。

「ジャック・スケリントン」への愛情を感じさせてくれる様子。

二人が寄り添う姿は、物語から抜け出してきたかのような光景です☆

ハロウィーンタウンの主人公、「ジャック・スケリントン」と「サリー」に会える、特別なキャラクターグリーティング。

映画の世界観が再現された空間で、二人と一緒に記念撮影が楽しめます。

このグリーティングは、パーティーの中でも特に人気が高く、多くのゲストが訪れる人気コンテンツです。

ウォルト・ディズニー・ワールド “ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー” キャラクターグリーティング「Meet Jack Skellington and Sally」の紹介でした。

http://disneyworld.jp

協力：ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

