友人夫の“職場不倫”は伝えるべき? 藤本美貴の見解は「友達のためを思ったら…」
タレントの藤本美貴が19日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。友人の夫の不倫を伝えるべきか悩む30代女性にアドバイスを送った。
藤本美貴
○友人の夫が2年前から職場の女性と不倫関係に
「友人の夫と同じ職場」だという相談者は、「2年前から職場の女性と不倫関係にあることを、友人に言えない」と吐露。「わざわざ教える必要はないと思うが、友人の夫や不倫相手の行動にイライラする」「夫婦仲は良好なため、友人は夫が不倫しているとはまったく思っていない」と話し、「友人に伝えるべきでしょうか」と相談を寄せた。
藤本は、夫の庄司智春とも同じ話題になったそうで、「言うか言わないかっていう話になって。友達だから教えてあげたいっていう気持ちと、知らなきゃいいこともあるじゃん。平和に過ごしてて仲もよくて。まさにこれだよね」と語りつつ、「わざわざ自分が教えることで、(夫婦仲を)壊しにいく必要もないかなって。だから、これは言わないほうが」と自身の考えを伝えた。
一方で、不倫がバレれば、「“なんで知ってるのに言ってくれなかったの!?”とはなりそう」という心配も。相談者は友人の夫と同じ職場のため、「私だったら、その旦那に言うかも」と話し、「“私、知ってますよ”って。“友達にはまだ言ってませんけど、大丈夫ですか?”って」「“何が?”とか言われても、“何がじゃなくて、知ってますよ”だけ言う。“自分でも思い当たることありますよね? それです”って」とミキティ節を炸裂させた。
「知らないほうが幸せなこともある」としつつ、「旦那さんが浮気をやめればいいだけの話。友達が傷つく必要はない」とキッパリ語った藤本。「目だけ大きくして、“知ってますよ”って」と再度伝えながら、「そこまで言ったのに、続ける旦那は旦那だし。友達が“なんで言ってくれなかったの?”って言ったら、“私は何がベストなんだろうって考えて、旦那さんには知ってるよ。やめてくれって言った”って言う」とアドバイス。最後は、「友達のためを思ったら、絶対止めようとしたって言えるように、自分もありたい」と締めくくっていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。
藤本美貴
○友人の夫が2年前から職場の女性と不倫関係に
「友人の夫と同じ職場」だという相談者は、「2年前から職場の女性と不倫関係にあることを、友人に言えない」と吐露。「わざわざ教える必要はないと思うが、友人の夫や不倫相手の行動にイライラする」「夫婦仲は良好なため、友人は夫が不倫しているとはまったく思っていない」と話し、「友人に伝えるべきでしょうか」と相談を寄せた。
一方で、不倫がバレれば、「“なんで知ってるのに言ってくれなかったの!?”とはなりそう」という心配も。相談者は友人の夫と同じ職場のため、「私だったら、その旦那に言うかも」と話し、「“私、知ってますよ”って。“友達にはまだ言ってませんけど、大丈夫ですか?”って」「“何が?”とか言われても、“何がじゃなくて、知ってますよ”だけ言う。“自分でも思い当たることありますよね? それです”って」とミキティ節を炸裂させた。
「知らないほうが幸せなこともある」としつつ、「旦那さんが浮気をやめればいいだけの話。友達が傷つく必要はない」とキッパリ語った藤本。「目だけ大きくして、“知ってますよ”って」と再度伝えながら、「そこまで言ったのに、続ける旦那は旦那だし。友達が“なんで言ってくれなかったの?”って言ったら、“私は何がベストなんだろうって考えて、旦那さんには知ってるよ。やめてくれって言った”って言う」とアドバイス。最後は、「友達のためを思ったら、絶対止めようとしたって言えるように、自分もありたい」と締めくくっていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。