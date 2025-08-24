サウナと睡眠を応援するプロジェクト「サとス」始動 / Verbatim、3-in-1ワイヤレス充電器【まとめ記事】
株式会社ポケモンが展開する、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』は2025年7月20日をもってリリースから2周年を迎えた。この度、『Pokémon Sleep』は、日本最大のサウナ検索アプリ・Webサイト『サウナイキタイ』（運営：株式会社サウナイキタイ）とともに、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」をスタートする。本プロジェクトでは、『Pokémon Sleep』とサウナユーザーのご協力いただき、アンケートの実施、『サウナイキタイ』への「サ活（サウナ活動）」の投稿、『Pokémon Sleep』の睡眠計測データの収集を通じて、サウナと睡眠の関係性を2025年8月19日（火）〜9月18日（木） の期間で検証する。
Verbatim Japan株式会社は、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤフォンを同時充電できる最新Qi2規格対応の3-in-1ワイヤレス充電器を特定販売店限定にて発売する。Qi2対応デバイスを最大15W出力で高速ワイヤレス充電を実現する、マグネット式ワイヤレス充電対応の3-in-1充電器。スマートフォン（iPhoneなど）、スマートウォッチ（Apple Watchなど）、ワイヤレスイヤフォン（AirPodsなど）の3台を同時に充電できる。合計最大22.5Wのパワフルな出力で、忙しい朝の準備もこれ一台で完璧だ。ごちゃつきがちなデスク周りもすっきり整頓され、スマートなワークスペースを演出する。
■コネクタが自由に動く！ケーブルの先端を回転コネクタにできる、USB-C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、コネクタが左右180度+水平360度回転するので、ケーブルが邪魔にならないUSB PD240Wに対応したUSB-C 変換アダプタ「500-USB095」を発売した。540度（左右180度+水平360度）回転するUSB-C変換アダプタ。特殊な設計で540度（左右180度+水平360度）の回転を実現している。コネクタの向きを気にせずに使用できるため配線の自由度が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぐ。スマートフォンやタブレットで充電しながら動画を視聴したり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できる。
■『Pokémon Sleep』と『サウナイキタイ』がタッグ！サウナと睡眠を応援するプロジェクト「サとス」始動
■最新のQi2規格対応、折りたためてコンパクト！Verbatim、3-in-1ワイヤレス充電器
■美しき作品を約30点展示予定！ベッティナ・ランス写真展『密室』No11を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2025年9月1日(月)よりベッティナ・ランス写真展『密室』No.11を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第 155回目の展示として実施する個展となる。
■見える！冷える！速すぎるポータブルSSD
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、発熱による転送速度の低下を防ぐ冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD「600-IPCFANシリーズ」を発売した。本製品は、冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD。スマホのバックアップ、パソコンとのデータのやりとり、データ移動に便利だ。発熱による転送速度の低下を防ぐ冷却ファンを搭載しており、長時間安心して作業できる。内部温度に合わせてファンの回転速度を自動で調整する。外付けSSDなので読み書きの速度は最大で読み取り990MB/s、書き込み960MB/sとなっている。
