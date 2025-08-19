40・50代が持ちたい「高見えバッグ」→【大人のハニーズ】に売ってた！（歓喜）

大人世代のコーデになじむ上品デザインと、日常使いにうれしい実用性を兼ね備えたバッグってどこに売っているの？ そんな、疑問を抱いている40・50代は、【ハニーズ】で展開されてる大人向けブランド、【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】をチェックしてみて。シンプルなのに高見えする質感とデザインで、通勤からお出かけまで幅広く活躍してくれそうなバッグが見つかるはず。この記事では、40・50代の大人女性にぴったりなGLACIER lussoの「高見えバッグ」を、厳選してご紹介します。

配色デザインが魅力

【GLACIER lusso】「ハンドル２ｗａｙトート」\4,980（税込）

縦型のスクエアフォルムと、レザー調素材のほどよいツヤ感が高見えしそうなトートバッグ。長さの異なるハンドルが付いていて、肩掛けも手持ちもできる2way仕様です。A4サイズがしっかり収まり、内側にはクッション入りポケット、外側にはミニポーチ付きで使い勝手も◎ 側面にはさりげない配色デザインが施されていて、シンプルすぎず、大人のコーデにほどよく映えるアクセントに。通勤やお出かけなど、幅広いシーンで活躍してくれそうです。

バッグが主役のきれいめカジュアルコーデ

落ち着いたブラウンカラーに、側面のイエロー配色がアクセントになったバッグが主役のコーデ。グリーンのブラウスと白のスカートを合わせて、清涼感のある上品な装いに。足元はベージュのフラットューズで抜け感を添えれば、全体にやさしいムードが広がります。シンプルだけどきちんと感のあるコーデは、バッグのデザインをより引き立ててくれそうです。

クラシカルな雰囲気に心惹かれる

【GLACIER lusso】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

落ち着いたボルダーカラーが映える、クラシカルなデザインのバッグ。中央はファスナー開閉式で使いやすく、レザー調素材が高見えを叶えてくれそうです。ポイントは、リップなど小物が入れられるベルト付きのミニポーチ。このさりげないアクセントが、大人の遊び心を感じさせてくれるかも。上品さと実用性を兼ね備えた、持つだけで気分が上がるようなバッグです。

存在感のあるバッグで品よく仕上げる大人コーデ

グレージュにブルーのハンドルやベルトが映えるバッグを主役にしたコーデ。ブルーグリーンのブラウスで顔まわりに明るさをプラス。ダークグレーのジレを羽織って引き締めた、オフィスコーデにぴったりの装いに、バッグの端正なデザインがよく映えています。公式サイトにも「通勤やフォーマルシーンなどのきれいめコーデに大活躍」とコメントがあり、ミドル世代の日常に大活躍してくれそうです。

