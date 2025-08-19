トランプ米大統領は１８日、ロシアのプーチン大統領が「私のために交渉を望んでいると考える」と話した。

プーチン大統領が応じた終戦交渉がトランプ大統領自身のためだったという意味だ。トランプ大統領は終戦交渉を通じてノーベル平和賞受賞を期待している。この発言は生中継用マイクがオンになっていることに気づいていない状態で収録された。

トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスでウクナイナのゼレンスキー大統領と会談したのに続く欧州首脳７人との会談に先立ち、フランスのマクロン大統領と対話しながら「彼（プーチン）は交渉を望み、私のために交渉を望むと考える」と話した。その上で「とんでもない話のようだが何の話かわかるでしょう？」と付け加えた。

トランプ大統領は１５日にアラスカでプーチン大統領と首脳会談をした。この日のゼレンスキー大統領との首脳会談に続く多国間会談でウクライナが領土の一部を放棄する条件でウクライナに対する米国と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）から安全を保障される内容の協議案を公開した。

彼は「プーチン大統領はウクライナに対する（西側の）安全保障を受け入れると同意した。私たちはまた、現在の戦線を考慮して領土交換の可能性について議論しなければならない」と話した。領土譲歩条件と関連しては「これは非常に悲しい場面だが、結局ゼレンスキー大統領とウクライナ国民がプーチン大統領と協力して下さなければならないだろう」と付け加えた。

いわゆる「ホットマイク」にとらえられたトランプ大統領の発言はこうした交渉条件を引き出した自身の業績を誇示しようとする意図から出たものとみられる。ただホワイトハウスはこの発言の意味を問うメディアに特別な立場を出していない。

会談に参加した欧州の７人の首脳は協議案を公開したトランプ大統領に一斉に賛辞を送った。

英国のスターマー首相は「この日の会談はウクライナと欧州の安全保障に向けた歴史的な段階になるだろう」と話した。その上で「トランプ大統領が『ＮＡＴＯ５条方式』の安全保障を示唆したことは欧州がこの数カ月間にやってきた作業と一致する。欧州は積極的に出る準備ができている」とした。

ＮＡＴＯ５条は加盟国に対する攻撃をすべての同盟に対する攻撃と見なして相互措置を取ることができるという内容だ。トランプ大統領はプーチン大統領が反対してきたウクライナのＮＡＴＯ加盟の代わりにこの条項だけを適用する方式をプーチン大統領に提案しこれを受け入れる意向を引き出した。

ＮＡＴＯのルッテ事務総長は「ウクライナの安全保障に対する米国の支援を提案したことは平和確保の突破口でありすべてを変えるもの。トランプ大統領が膠着状態を破りプーチン大統領を平和会談に成功裏に引き出したことに対し感謝する」と話した。

欧州首脳らの賛辞が続くとトランプ大統領は「私が終わらせた６つの戦争でも停戦はなかったが、すべてが終わった後には平和協定の締結が非常に現実的で、近い将来に実現可能だろう。もう私が関与したすべての戦争のうちこの戦争（ウクライナ戦争）だけ残った」と主張した。その上で「次の段階は（ロシアを含んだ）３者会談。私はそのことに集中しており、良い結果を期待している」と付け加えた。

これに対しニューヨーク・タイムズは「欧州首脳がこの日浴びせたトランプ大統領に対する賛辞はトランプ内閣でするものと比較するほどではないが、彼らは明らかにお世辞の技術を身につけたようだ」と皮肉った。トランプ大統領に謝意を示しこれまで反対してきた領土放棄問題まで話し合う意向を明らかにしたゼレンスキー大統領に向けては「ゼレンスキー大統領もやはり『毎瞬間にトランプを賞賛しなくてはならない』という教訓を得たようだ」と評価した。

同紙はウクライナ戦争が解決できていない最後の戦争というトランプ大統領の主張についても「彼はすでにイスラエルとハマスの間でいまも起きている状況を忘れているようだ」とした。

ＣＮＮは「ウクライナは強力な軍隊で未来のロシアの攻撃を抑止しなければならず、欧州は安全保障上最も大きいロシアの脅威を解消しなければならないが、プーチンはウクライナの領土を確保すると同時にウクライナの西側編入を破壊しようとする。勝利で包装する迅速な平和を望むトランプ大統領はこのすべての側面を調和させることができてこそノーベル平和賞を贈られる資格ができるだろう」と指摘した。