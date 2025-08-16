「ポイフルの本革ケース作って見た」というコメントと共に投稿された、グミのお菓子「ポイフル」の本革ケースを自作する動画が、SNSで話題となっている。

【映像】完成したポイフルの“本革ケース”

この動画を投稿したのは、革工房・Maju T works（マジュティワークス）さん。投稿者は、ハンドメイドで財布や名刺入れなどの作品を制作するかたわら、ファンアートとしてお菓子ケースも自作しているという。

ポイフルの本革ケースの制作は、実物のケースを元に本革の型を取り、カットするところから始まった。マスキングテープを貼り付けて施されたのは、夜空のデザインであり、背景との色合いも完璧である。その後、細部を整える仕上げ作業へ進み、専用の道具で穴を開け、縫い合わせることで完成となる。完成したケースは、ポイフルがぴったりと収まるサイズであり、透明部分はそのまま見せるデザインとなっており、まさに専用ケースと呼ぶにふさわしい仕上がりだ。この作業では、革をスムーズに切るための専用の刃物も使用されている。

この動画は640万件以上表示され、「ポイフル本体はポップな感じだけどケース自体はシックなデザインなの凄く良い」「この革がスッと切れる刃物がすごい すごいスパッと切れて気持ちいい」「これで本体への傷を気にせずにポイフル持ち運べるわ〜」といった反響が寄せられた。 （ABEMA『週刊BUZZ動画』より）