自宅の売却で大失敗…「いきすぎた終活」の残念すぎる結末

自分の死後に、少しでも残された家族の負担を減らしたい──その一心で終活をした人の中には、「やりすぎ」「いきすぎ」で、かえってトラブルになってしまうケースが後を絶たない。

特に気をつけたいのが不動産だ。とりわけ「老後は小さな家に住み替えよう」と考えている人は、かなり危ない。

子どもたちは独立し、郊外の広い戸建てに妻と二人きりで暮らしている。不動産価格が上昇しているいまのうちに売却してしまって、便利な都会の2LDKくらいのコンパクトな賃貸に引っ越そう。そのほうが、相続も簡単で、子どもたちに迷惑をかけないはずだ―。

一見すると理にかなった判断に思えるが、こうした考えにこそ、思わぬ落とし穴が待ち受けている。シニア身元保証協会代表の今井一幸氏が解説する。

「自宅を売ってしまうと、ある程度の老後資金は手に入りますが、そのあとが大変です。

賃貸に引っ越したあと、夫婦どちらかが亡くなったとしましょう。独り身では年金収入も少なくなるので、今度は家賃の低いワンルームに引っ越さなければならなくなるかもしれません。

しかし、高齢者が賃貸物件を借りる場合は、身元保証が必要になるだけでなく、いざというときに対応するための『第二保証人』まで必要になるケースがあります」

遺言書にも注意が必要

第二保証人とは、入居中の高齢者が判断力を失ったり、亡くなったりした場合に備えて責任を引き受ける、いわば「二番手」の保証人のこと。主に親族がなることが多いが、家主によっては保証会社との契約を必須にしているケースもある。今井氏が続ける。

「保証会社を使う場合、身元保証に対して数十万〜数百万円という高額な契約金を求められる場合があります。また、万が一の際の、葬儀・火葬・納骨などの手続きも契約に含まれていることがあり、葬儀対応などで親族とトラブルになるケースもある。

そもそも相続を見据えるなら、焦って自宅を現金に換えるよりも不動産として持っておいたほうが、相続税評価額が抑えられるので有利です。安易に自宅は手放さないほうがいいでしょう」

遺言書にも注意したい。よかれと思って、早くから遺言書をつくり、家族に見せたことでトラブルになるケースがあるという。みお綜合法律事務所の弁護士・伊藤勝彦氏が解説する。

「不動産などが絡むと、均等に相続するのは至難の業です。特に、相続人の間で欲しい不動産が被っていた場合などは揉めやすい。

そうした場合は、相続人同士で金銭のバランスを取るために、不動産をもらえない人に『代償金』を渡し、できるだけ公平にするのですが、好立地の不動産は価格高騰も加味するので、資産価値の算出が難しいのです。

結局、おカネと不動産との取り合いになり、子どもが親に遺言書の書き換えを迫ることがあります」

「なんでも生前に済ませよう」が裏目に

遺言書は最新のものが有効になるので、家族間で書き換えの応酬になることも。

「なかには親の手を引っ張るようにして、なかば無理矢理書き換えさせるケースもあります。そうして遺言書を作成したら、親を入院させて、ほかの相続人に面会させないようにする子どもさえいる。『うちの家族は仲が良いから大丈夫』と思っていても、いざ相続となって利害関係ができると、こうしたトラブルはしょっちゅう起きます」（伊藤氏）

遺言書をつくるのは大切なことだが、こうした骨肉の争いは避けたい。そのために「書いたら人の目に触れないように保管することが大切です」と伊藤氏は言う。

「相続のために、遺言書があることは家族に伝えても大丈夫です。しかし、内容は詳しく言わないこと。

遺言書そのものは、公証役場で作成するか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管するのが確実です。そうすることで、自分が死ぬまで、遺言書を誰にも見られることなく保存しておけます。

遺言書は、自分の死後、相続人が法務局に遺言書情報証明書の交付請求をすることで開示されます」

お墓のトラブルも気を付けよう

お墓にも気をつけたい。よかれと思って生前に建てた墓が、思わぬトラブルを引き起こすことがある。松尾拓也行政書士事務所の行政書士・松尾拓也氏が言う。

「家族に相談せずに、自分の墓を400万円ほどで建てた人がいました。しかし、場所が悪く、本人の死後、息子さんはそのお墓を使わなかったんです。結局は撤去することになり、数十万円もの費用がかかってしまいました。

自分のお墓は自分で建てようと考え、生前にお墓を購入する方が最近増えてきていますが、ひとまず家族に相談することをおすすめします」

「墓じまい」にも気をつけたい。親族に相談せずに勝手に進めると、死後にトラブルになるケースがあるという。

「子どもに迷惑をかけたくないから、と終活のついでに自分の代で墓じまいをする人がいます。それ自体は構わないのですが、中には、一族の墓をすべて墓じまいしてしまって、子どもが親を納骨するお墓がなくなってしまい、困るケースもありました。

『自分の墓だから、自分で決めたい』という気持ちはわかりますが、それでも周囲には一言相談したほうがいいでしょう」（松尾氏）

松尾氏は「親世代と子ども世代とで、終活のミスマッチが起きている」と指摘する。

「いまの年配の方は、人に迷惑をかけたくないという意識の強い人が多い。できるだけ子どもたちの面倒にならないように、先手先手で済ませておこうと考えています。

それ自体は素晴らしいことなのですが、不動産やお墓など、面倒に思えることでも、子ども世代には子ども世代の思いがあったりします。

終活のトラブルの多くは『聞いてなかった』というのが原因。どんな些細なことでも、なるべく家族に相談するのがいいでしょう」

子どもに迷惑をかけたくない︱最期の最期になって、その思いが裏目に出ることほど悲しいことはない。終活は「自分のため」であると同時に、「家族のため」でもあるという視点を、忘れてはならないのだ。

