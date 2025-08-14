モデルの益若つばさ（39）が14日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。

益若は「Newネイルが可愛すぎる」と書き出し、「17年ぶりに爪を長くしました!!」と報告。「ママになってからずっと地爪ギリギリまで切って安全重視でネイルを楽しんでいたんだけど、もう一生しないと思ってたちょこっとロングネイル久しぶりに解禁！」と明かし、「か わ い い !!!」とネイルを施した手足の写真を公開した。

「そして髪色も変えました！」と告白。「ブロンドだとテレビとかだと髪色飛んじゃう現象が起きて、ブロンドベージュにしました！撮影と生だと見え方全然違うから髪型って難しいよね」と説明した。

エクステについては「116本ついてて、ギリギリまで長めで毛先重めに。段はつけてません！」と解説。「32mmとかで最近は内巻きに巻いてます（前髪はぱっつんだけどそろそろ伸ばしそうな予感）」と続け、「今年もオソロしましょー」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「つばささん、お人形さんのようにかわいい」「めっちゃかわいい お人形さんだ!!」「つーちゃんはつーちゃんがおもうより足の指可愛いねんで」「足がすごく綺麗ですね」「めっちゃ似合ってる」「全身可愛い」などの声が集まった。

益若は2007年、元モデルの男性と結婚し、08年4月に長男を出産。13年1月に離婚を発表している。