¡¡º£²Æ¤Î²¤½£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢£Ä£ÆÈÄÁÒÞæ¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£Ã£Â¡Ë¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£ÂåÉ½³Ê¤ÏÀîºê¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¡¦¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£Ä£Æ¹â°æ¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬É¬¿Ü¤Î£Ã£Â¤Ç¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç°é¤Ã¤¿£²£°ºÐ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Ä¾ÀÜ»²Àï¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¾ÅÆî£Ä£ÆÎëÌÚ½ß¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯£±Éô¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÌ²¤¤äÅì²¤¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡££µÂç¥ê¡¼¥°¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤ÏÍî¤Á¤ë¤¬¡¢²¤½££Ã£Ì¤Ê¤É¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢²¤½£¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£¤Þ¤¿£±£¹ºÐ£Ä£Æ´îÂ¿¤Î£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É°ÜÀÒ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£µ×ÊÝ¤â½êÂ°¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó£²Éô¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤â»ý¤ÄÆ±¥¯¥é¥Ö¡££Ê£±¤Ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤º¸Íø¤¤ÎÂç·¿£Ã£Â¤¬»ý¤ÄÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Ç°é¤Æ¤ëÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ä¡£´îÂ¿¤¬¹¥Îã¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤Î°ÜÀÒ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£