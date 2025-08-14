「校舎をよじ登る女子高生」と話題になったあの女性フリークライマーが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケで韓国へ。吐血騒動（!?）を起こして、VTRを見守るスタジオ一同をザワつかせた。その真相とは……!?

あの女性フリークライマーとは、クライミングワールドカップの元日本代表である大場美和のこと。2015年に起用された大手インターネットサービスプロバイダのCMの再生回数が1週間で100万回を超え、「校舎をよじ登る女子高生」として話題になった。

そんな大場は、韓国最大の島・済州（チェジュ）を訪れた。済州は、“韓国のハワイ”と名高く、リゾート地として人気。世界自然遺産に登録されている景勝地・城山日出峰（ソンサンイルチュルボン）はもちろん、屋内でも済州島の大自然を堪能できる。それが、ARTE MUSEUM（アルテミュージアム）だ。

ARTE MUSEUMは、世界トップクラスのデジタルデザイン専門企業がプロデュースした、韓国最大規模の没入型メディアアート展示館。光、音、香りが織りなすメディアアート展示が満載で、済州の自然をモチーフにした作品が多い。館内のカフェのドリンクにも、デジタルアートで済州の景色が浮かぶ演出があり、「こんな新しい自然の楽しみ方があるんだ～」「最新のアートって感じ」などと大場は驚いた。

ARTE MUSEUMには、自由に色を塗った動物のイラストを、壁の森の中に投影できる体験型アートコーナーもある。そこで大場も、パンダに命を吹き込むことに。体にカラフルな花柄模様をつけ、「振り向いたときにかわいくなるような感じにしたいな～」ということで顔に眉毛や口も描き、笑った表情に仕上げた。

命を宿した“大場パンダ”は、遠目から見るととってもキュート。しかし、振り向いた顔は衝撃的！ 「ヤバイ！ なんかかわいい口にしようと思ったら、口の位置からズレて吐血しているみたいに見える！ こんなハズじゃなかったのに……」「こっち見ないで～！」と、大場は思わず慌てた。

さらに大場パンダは、真っ赤な大きい口で、タケノコをムシャムシャ……！ ショッキングな映像に大場は、「うわ～！ でっかい口になった！ なんか肉食動物に見える！」「はぁ……えらいもんを見た……芸術って難しいんだな」と苦笑い。続けて、「ちょっと思ったものとは違うようになったけど、すごい楽しかったです！」とコメントした。

VTRを見守っていたスタジオ一同も、予想外の出来になった大場パンダにザワザワ。「口が……！」「血ィ吐いている！ 争ってきたみたい！」「熊に見える！」「捕食した後みたい！」などと、笑い交じりにツッコミが止まらなかった。

なお、大場の済州ロケ映像は、8月9日に放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

※関西は高校野球放送のため休止（TVer配信あり）

