インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、現役の日本人女性の俳優を対象に「眼鏡が似合う」女性俳優ランキングを投票で募っています。2025年8月6日時点で集まった1867票でのランキングを紹介します。

3位は、仲間由紀恵さんでした。回答者からは「ドラマで眼鏡をかけているイメージが強く、とても似合っていて、大人のデキる女性な感じがしてとてもかっこいいと思いました」「仲間由紀恵さんは演技もうまいし、眼鏡が似合う女優さんの一人です。SNSで眼鏡の姿を見たときにきれいだなと見とれました」といった声が寄せられていました。

2位には、波瑠さんがランクイン。「眼鏡をかけていてもこんなにすてきな女性がいるのだと、ドラマを通して強く感じました。きれいな人は何をしてもきれいなのだと、ちょっぴりうらやましくもなりました」「眼鏡をかけると通常目が小さく見えるのですが、波瑠さんの場合はなぜか大きく見え、本当に少女マンガの中から出てきたみたいでした」などのコメントが見られました。

そして1位は、北川景子さんでした。「きれいな顔立ちなので、インテリ風眼鏡がとてもよく似合うんですよね」「眼鏡をつけると、普段より知的そうに見えてかっこいい」「なにもしなくても完璧なお顔ですが、眼鏡をかけるとさらに知的で美人になります」などの回答が集まっていました。