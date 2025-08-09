８月９日の中京メイン・三河Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のポッドロゴ（牡４歳、栗東・西園正都厩舎、父ロゴタイプ）が勝利した。勝ち時計は１分５２秒７（良）。

ゲートを五分に出ると、先行集団を見ながら中団を追走。４角を４番手で回り、直線で外に出されるとじわじわと加速した。長くいい脚を使って、残り約１５０メートルで前３頭をかわして先頭へ。大外から勢いよく追い込んできたペンナヴェローチェ（川田将雅騎手）を首差で退けた。

当初騎乗予定だった幸英明騎手が４Ｒで落馬負傷したため、急きょ乗り替わりとなった長岡禎仁騎手は「３、４コーナーをロスなく、内から２頭目でリズム良く運べました。外に出してからはすごくいい脚を使ってくれました。直前で依頼して下さったオーナーに感謝したいです」と振り返った。

西園正調教師は「具合がすごく良くて、勝ち負けかなと思っていた。急に乗り替わりになった長岡騎手が上手に乗ってくれた。力をつけている」と評価し、「もともと上のクラスでやれる馬だと思っていたし、将来は大きいところを取れると思う」と期待した。今後は未定。