YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、案内人のJukiaが、日本に到着したばかりの外国人観光客を無料で東京案内し、宿泊先まで送迎するというユニークな企画が公開された。今回は、乗り継ぎのため日本にわずか5時間しか滞在できないアメリカ人カップルが登場。限られた時間での東京体験と、彼らの率直な感想が注目を集めている。



動画の冒頭、Jukiaが企画の内容を説明すると、彼は「残念ながら、滞在時間は5時間しかないんだ!」と告白。当初は渋谷だけを見て空港に戻る予定だったという二人に対し、Jukiaは「問題ないと思います、行きましょう!」と自信を持って提案し、予想外の東京ツアーがスタートした。



車内では、彼女が飛行機で隣に座った日本人から「100%気に入るから、絶対に食べた方がいい!」と勧められた「牛肉の薄切り料理」の話題に。料理名を思い出せなかった彼女に、Jukiaが「すき焼き?」と提案すると、「そうよ、それだったわ!」と話が盛り上がる。



その後に訪れた「茶寮 伊藤園」では、ほうじ茶&抹茶ソフトクリーム、ほうじ茶ラテ、抹茶ラテ、ぜんざいを試食。抹茶ソフトクリームの「苦いけど新鮮な味」や、ほうじ茶ソフトクリームの「コーヒーに似た感じ」に驚き、ぜんざいについては「あんまり甘すぎないのがいいわ!」と、日本独特の甘さを称賛した。また、Jukiaが「いただきます」「ごちそうさま」といった日本の食事の挨拶の意味を説明すると、二人はその奥深さに感銘を受け、さっそく実践する場面もあった。



会話は二人のパーソナルな話題にも広がる。シカゴ出身で婚約中の二人は、「バーで踊って楽しんでいたら気が合って」と、可愛らしい出会いを明かした。彼はDJとしてアジアを巡っており、今回の日本滞在もその一環だと説明。「DJを仕事にしているよ! でも、仕事というよりフルタイムの趣味って感じかな!」とその情熱を語る。彼女は軍に所属しており、学費や健康保険のメリットを理由に入隊したと話す一方、「みんな家族みたいで、強い絆が生まれるのよ!」と、仕事を通じて得た人間関係の素晴らしさを強調した。



日本の恋愛文化についても話題が広がり、Jukiaが「日本には告白する文化があるんだよ!」と説明。彼女は「相手に聞いて許可を取るの? 学ぶべき文化ね!」と、日本の価値観に興味を示した。



旅の締めくくりは「しゃぶ食べ」でのすき焼き体験。野菜や麺、豚肉、牛肉をポン酢や生卵につけて食べる日本ならではのスタイルに、彼女は「ポン酢で全部が一気に美味しくなるわ!」と大興奮。彼も「今が一番の思い出だ!」と語り、満足そうな様子だった。



食後は羽田イノベーションシティの足湯へ。「気持ちいい!」「最高だね!」とリラックスし、フライト前のひとときを満喫。Jukiaが「足湯は成功率100%」と豪語するほど、二人は旅の疲れを癒やしていた。



最後に彼女は「本当に最高の体験になったわ!」「日本への第一印象が最高のものになったわ!」「絶対にまた旅行しに来るよ!」と感謝を述べ、最高の笑顔で再会を約束した。



チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo