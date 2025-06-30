MÅNESKINのリードボーカルDamiano David、ソロで『THE FIRST TAKE』初登場

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■「一発撮りだから当然かなりのプレッシャーを感じているけど、こういう体験があってこそ生きてるって実感できるね。」（Damiano David）

世界的ロックバンド、MANESKIN（「A」はオングストロームありが正式表記）のリードボーカルであるDamiano Davidが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）にソロプロジェクトとして初登場。

今回披露するのは、自身の内面との向き合い方や感情の複雑さ、愛への恐れを赤裸々に描いた楽曲「Born With a Broken Heart」。彼のソロアーティストとしてのあらたな一面を感じさせる本楽曲を一発撮りで国内メディア初パフォーマンス。

Damiano Davidが登場する『THE FIRST TAKE』第562回は、6月30日22時にプレミア公開。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Damiano David OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/DamianoDavid/