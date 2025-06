ポケモンが展開する、「すべてのポケモンが集まる場所」をコンセプトとしたクラウドサービス『Pokémon HOME』

スマートフォン版『Pokémon HOME』に実装されている「メダル」機能で、全国のポケモンセンターへの来店時の思い出として、特別な来店記念メダルが受け取れるようになりました☆

『Pokémon HOME』スマートフォン版「ポケモンセンター」来店記念メダル

対応ハード:Nintendo Switch版/スマートフォン版(iOS/Android対応)

ジャンル:ユーティリティ

プレイ人数 :1人

通信機能:インターネット通信

配信開始日 :2020年2月12日

利用料:一部サービスの利用は有料(ダウンロード無料)

対応言語:日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語(繁体字)・中国語(簡体字)

『ポケットモンスター』シリーズや『Pokémon GO』で仲間にしたポケモンたちを預けたり、他のソフトへ連れて行ったり、世界中の人と交換したりすることができる『Pokémon HOME』

Nintendo Switch・スマートフォン向けに配信中のポケモンのクラウドサービスです。

2020年のリリースから5年を経てたくさんの方に利用されており、将来的には、現在開発中のNintendo Switch・スマートフォン(iOS・Android)向けゲーム『Pokémon Champions』との連携も決定しています。

そんな『Pokémon HOME』のスマートフォン版に実装されている「メダル」機能で、全国のポケモンセンターへの来店時の思い出として、特別な来店記念メダルが受け取れるようになりました☆

ポケモンセンターで特別な来店記念メダルを手に入れよう

全国のポケモンセンターで、特別な来店記念メダルを受け取れるようになったスマートフォン版『Pokémon HOME』の「メダル」機能。

特別な来店記念メダルは店舗によってデザインが異なり、各店舗のロゴがあしらわれたメダルとなっています。

ポケモンセンターに訪れた思い出が、メダルとして残すことができます。

※ポケモンストア・ポケモンセンター出張所・ポケモンカフェ・ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェでの実施は未定です

※ポケモンセンターフクオカは、リニューアルオープンに伴い休業しています。メダルのプレゼントは、準備が整い次第実施されます

メダルの受け取り方

1. 対象のポケモンセンターを訪れる

2. 専用パネルを探す

3. スマートフォン版『Pokémon HOME』の「メダル」→「読み取る」→「NFC読み取り」を選択

4. 専用パネルにタッチでメダルを受け取る

注意事項

・「メダル」機能を利用するためには、ニンテンドーアカウントの連携が必要です。

・来店記念メダルは1日1回のみ発行可能です。

・1回のメダル発行で、同じメダルを2枚受け取ることができます。

・発行制限は毎日午前9時(日本時間)にリセットされます。

・やむを得ない事情により、予告なくサービスを中断する場合があります。

・混雑緩和のため、店舗により入場を制限している場合がございます。入場制限中はメダルを受け取ることができない可能性があります。

・『Pokémon HOME』のメンテナンス中は受け取ることができません。また、受け取れなかった場合の補填対応もできません。

全国のポケモンセンターへの来店時の思い出として受け取れる、特別な来店記念メダル。

全国のポケモンセンターで特別な来店記念メダルが受け取れるようになった、スマートフォン版『Pokémon HOME』の紹介でした☆

©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です

※画面は開発中のものです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国のポケモンセンターで特別な来店記念メダルが受け取れる!『Pokémon HOME』スマートフォン版 appeared first on Dtimes.