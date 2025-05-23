±ÊÌî²ê°ê¡¡¼ç±é¤Ê¤Î¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤Ê¤·¡Ä¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¥²¥¹¥ÈÌ¡²è²È¤Ï±éµ»¤ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿
¡¡£²£³Æü¤Î£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ËÌ¡²è²È¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«ÅÁÅªºîÉÊ¤òÆ±Ì¾¤Ç±Ç²è²½¤·¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Ç£Ã£Í¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë±ÊÌî²ê°ê¤¬¼ç±é¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡ÊÃæÎ¬¡Ë±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅìÂ¼»á¤¬¡Ö¥¨¥Ã¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢£Ö£Ô£Ò¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÀôÍÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤°¤¦¤¿¤é¤Ê¹â¹»À¸¤ÎÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¤¬¡¢³¨²è¶µ¼¼¤Ç¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ»Õ¤ÎÆü¹â¡ÊÂçÀô¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£ÂçÀô¤Ï½ÅÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÅìÂ¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤¿±ÊÌî¤Î£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Î¥²¥¹¥È¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é£Î£Ç¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖËÜÍè¤Ê¤é£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È¿äÂ¬¤â¤Þ¤¸¤¨¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î±ÇÁü¾Ò²ð¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é±ÊÌî±é¤¸¤ëÌÀ»Ò¤Î»Ñ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê±Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤ï¤º¤«¡£ÂçÀô¤¬ÅìÂ¼»á¤Î½Ð¿ÈÃÏµÜºê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾å¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¡¢ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤â¤Í¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡££²¿Í¤È¤â¡×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËºÆ¤Ó»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÂ¼»á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤Î±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÀèÀ¸¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤òËèÆüË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ö£Î£Ç¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯£±²ó¤â¡£ÎÞ¤â°ìÈ¯¤Ç¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥Ã¤Æ½Ð¤¹¤·¡¢ËÜÅö¡¢Å·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤Æ¤ÆÅð¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¸«¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¸å¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¼ç±éÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤¬¸ì¤é¤ì¡¢±ÊÌî¤Ïµß¤ï¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£