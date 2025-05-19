Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¤Ê¤¼¤«¡É¾Ç¤ê¤À¤¹¡ÉÉ×¡ª¡©¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡Ä¡×»¡¤·¤¿ºÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¡×¡ÚÉ×¤ÎÌäÂê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡Û
É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É×¤Î»×¤ï¤Ì°ì¸À¤¬´Ø·¸¤ËµµÎö¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÌäÂê¸ÀÆ°¤ËÆü¡¹Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾õ¶·¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤½¤¦¡Û
¡ÖÉ×¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢»öÂÖ¤òÀÅ¤«¤ËÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¡Û
¿´¤Î½Å²Ù¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤¬¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÉâµ¤Áê¼ê¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿É×¡Û
¡ÖÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ÎÉ×¤Î²È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«É×¤Ï¾Ç¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ü¤ÎÉô²°¤Ë½÷À¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
Éâµ¤¤ò»¡¤·¤¿»ä¤¬¡Ø¤´¤á¤ó¤ÍË»¤·¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ø¤¢¤Ã¡Ä¡Ù¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢É×¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢É×¤Î¹ÔÆ°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÌäÂê¸ÀÆ°¤ËÆü¡¹Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾õ¶·¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤½¤¦¡Û
¡ÖÉ×¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢»öÂÖ¤òÀÅ¤«¤ËÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿´¤Î½Å²Ù¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤¬¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÉâµ¤Áê¼ê¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿É×¡Û
¡ÖÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ÎÉ×¤Î²È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«É×¤Ï¾Ç¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ü¤ÎÉô²°¤Ë½÷À¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
Éâµ¤¤ò»¡¤·¤¿»ä¤¬¡Ø¤´¤á¤ó¤ÍË»¤·¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ø¤¢¤Ã¡Ä¡Ù¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢É×¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢É×¤Î¹ÔÆ°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë