¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤â¹Ô¤¯¡×2·î¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡¢´Ú¹ñ¤¬1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡ÄÌó85Ëü¿Í
ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯2·î¤Ï¡¢Æ±·î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÆüËÜ¤Ë°ìÈÖÍè¤ë¤¬¡¢¤ª¶â¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤¬3·î19Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖË¬Æü³°µÒ¿ô¡Ê2025Ç¯2·î¿ä·×ÃÍ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï325Ëü8100¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ16.9¡óÁý¤Ç¡¢2·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤À¡£
´Ñ¸÷¶É¤Ï¡Ö°ìÉô»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆµìÀµ·î¡Ê½ÕÀá¡ËµÙ²Ë¤¬2·î½é½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Á°·î¤Ë°ú¤Â³¤¥¹¥Î¡¼¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤ËË¬Æü³°µÒ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬º£·î¤Î²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÊÌ¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ33.5¡óÁý¤Î8Ëü8800¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆ±28.8¡óÁý¤Î19Ëü1500¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£Ç¯2·î¤ËÆüËÜ¤òºÇ¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ3.5¡óÁý¤Î84Ëü7300¿Í¤Ë¾å¤ë¡£1·î¤ÏÃæ¹ñ¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤¬ºÆ¤Ó¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
´Ñ¸÷¶É¤Ï¡Ö°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬¥¦¥©¥ó°Â·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ÎÀî¡Á·§ËÜ´Ö¤ä¿ÎÀî¡Á¿·ÀéºÐ´ÖÅù¤Î´ü´ÖÁýÊØ¤äÀ¶½£¡ÁÂÓ¹´ÖÅù¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ±¿¹ÒÅù¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ë¬Æü³°µÒ¿ô¤Ï2·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÎ¹¹Ô¥Ö¡¼¥à¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¥Ï¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯2·î¤ÎÃÏ°èÊÌ³¤³°¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤ÇÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î³ä¹ç¤Ï23.7¡ó¤Ç¡¢1·î¡Ê28.9¡ó¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5.2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¡£1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È4.2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¥â¥É¥¥¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â2·î¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î³ä¹ç¡Ê20.1¡ó¡Ë¤¬ºòÇ¯2·î¡Ê22¡ó¡Ë¤è¤êÌó2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÀª¤¤¤¬¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¯Ãû¤·¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯2·î¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤âÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¡×¡ÖºÑ½£Åç¤Î¾¦¿Í¤¿¤Á¤¬Ë¡³°¤ÊÎÁ¶â¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¤Ê¤¼¹Ô¤¯¿Í¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¸¦µæ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÁý²Ã¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ä°ÙÂØ¤ÎÆ°¸þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸ÉôO¡Ë