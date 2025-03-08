¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢À®¸ù¼Ô¤Î¡È¤ªÁ°¤¬ÉÏË³¤Ê¤Î¤ÏÅØÎÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡É¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°äÅÁ¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÅØÎÏ¤ÈÀ®¸ù¡×¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¡ØÅØÎÏ¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤é²¶¤ÎÀ®²Ì¤Ï²¶¤ÎÊª¡£Ã¯¤Ç¤âÅØÎÏ¤Ï¤Ç¤¤ë¡£ÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬ÉÏË³¤Ê¤Î¤ÏÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤»ö¤òÁª¤ó¤À·ë²Ì¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖÅØÎÏ¤»¤ºÀ®¸ù¤·¤¿¤Ò¤í¤æ¤¡ØÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°äÅÁ¡£ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥Ä¤ä¹¶Î¬Ë¡¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ë¡£À¸³èÊÝ¸î¼è¤ì¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤«¡Ä¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤¤Ç9000Ëü±ß°Ê¾å¤Î³Û¤òÌã¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£