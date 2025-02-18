¥Í¥Ð¥Í¥Ð¡Á¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¡ÖÄ¹°ò¡×¤ÎÈé¤à¤¡¢¡»¡»¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¡ª¡Ö¤È¤í¤í¡×¤Ë¤â»È¤¨¤ë¿À¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¹°ò¡×¤Ï¡¢Èé¤ò¤à¤¯¤Ê¤É¤Î²¼½èÍý¤â°ì¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹°ò¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¥Ô¡¼¥é¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@topvaluofficial¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹°ò¤ÎÃæ¿´¤Ë¡Ö³ä¤êÈ¤¡×¤ò»É¤·¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤à¤¯¤À¤±¡ª
¤Ê¤ó¤È¡¢»È¤¦¤Î¤Ï¡Ö³ä¤êÈ¤¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹°ò¤ÎÃæ¿´¤Ë³ä¤êÈ¤¤ò»É¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤à¤±¤ÐOK¡£³ä¤êÈ¤¤ò»ý¤Á¼ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¾ÀÜÄ¹°ò¤ò¿¨¤é¤º¤ËºÑ¤ß¡¢³ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯åºÎï¤ËÈé¤à¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹°ò¤ò¡Ö¤È¤í¤í¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³ä¤êÈ¤¤ò»É¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤ê¤ª¤í¤»¤Þ¤¹¡£
³ä¤êÈ¤¤Ï¡ÖÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¶õµ¤È´¤¡×¤ä¡Ö¤µ¤µ¤ß¤Î¥¹¥¸¼è¤ê¡×¤Ë¤â»È¤¨¤ë
Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â³ä¤êÈ¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¡£³ä¤êÈ¤¤Ï¡¢½Ä¤Ë³ä¤ë¤È¾å¼ê¤¯³ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²£¤Ë¤·¤Æ¾å¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë³ä¤ë¡×¤À¤±¤ÇåºÎï¤Ë³ä¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¶õµ¤È´¤¡×¤ä¡Ö¤µ¤µ¤ß¤Î¥¹¥¸¼è¤ê¡×¤Ë¤â³ä¤êÈ¤¤¬³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¶õµ¤È´¤
¡³ä¤êÈ¤¤ò¡¢ÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¸ý¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë1ËÜº¹¤·¹þ¤à¡£
¢ÂÞ¤Î¸ý¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¤ë¡£
£·ä´Ö¤«¤é¶õµ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢³ä¤êÈ¤¤òÈ´¤¤¤ÆÊÄ¤¸¤ì¤ÐOK¡£
¢¦¤µ¤µ¤ß¤Î¥¹¥¸¼è¤ê
¡³ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î³ä¤êÈ¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¢¤µ¤µ¤ß¤Î¥¹¥¸¤Ë³ä¤êÈ¤¤ò¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¶´¤à¡£
£¶Ú¤òÍÉ¤é¤¹¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é³ä¤êÈ¤¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿³äÈ¤¤Î³èÍÑË¡4Áª